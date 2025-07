Κυπριακό: Κάλεσμα για ευελιξία από τη Βρετανία - «Θα είμαστε παρόντες»

Η Ύπατη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο επανέλαβε τη στήριξη της χώρας στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης και «penholder» στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (Twitter), η τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με όλα τα μέρη για να ενθαρρύνει την απαραίτητη ευελιξία και επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, «στην επόμενη συνάντηση 5+1 που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη».

"As a guarantor power, the penholder on 🇨🇾 matters at the UNSC & a friend to all parties, the UK supports the UN-led process for an agreed settlement. We are engaging all parties to encourage the flexibility needed to return to talks. We will be at the next 5+1 meeting in NY."