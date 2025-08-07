Αννίτα Δημητρίου: Ποιος έδωσε άδεια στον υπεύθυνο συντονιστή να ταξιδέψει στην Αυστραλία;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αναμένουμε τον διορισμό μιας ερευνητικής επιτροπής και την έκδοση πορίσματος, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ακόμα αναμένουμε απαντήσεις για το τι θα πράξουν οι θεσμοί, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου για την φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού, λέγοντας ότι πρέπει να εστιάσουμε στη στήριξη των πυρόπληκτων. Παράλληλα ανέφερε ότι το μεγάλο ερώτημα αφορά το ποιος έδωσε την άδεια στον υπεύθυνο συντονιστή να ταξιδέψει στην Αυστραλία.

Σε δηλώσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ «Πρωινό Δρομολόγιο», η κ. Δημητρίου είπε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, όπως είπε, οι οποίες αφορούν τον συντονισμό στην εφαρμογή των μέτρων και περιπτώσεις όπως τα υποστατικά που δεν είχαν άδεια. Θα πρέπει, σημείωσε, για αυτά τα υποστατικά να υπάρξει διάταγμα. Αναφέρθηκε επίσης στην αποζημίωση των οικιών χωρίς άδεια, λέγοντας ότι δεν είναι αρκετό το 25% και πως πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50%. Σημείωσε δε ότι πρέπει να αποφευχθεί η γραφειοκρατία κατά τη διαδικασία εξασφάλισης αποζημίωσης.

Σε ό,τι αφορά τις εντάσεις που προκλήθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος των πυρκαγιών κατά την κοινή συνεδρία των κοινοβουλευτικών επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος στη Βουλή για το θέμα των πυρκαγιών, η κ. Δημητρίου είπε ότι λόγω της φύσεως του θέματος ο κόσμος δικαιολογημένα ανέμενε ότι θα ήταν υψηλοί οι τόνοι και πως θα υπήρχαν ορισμένες αντιδράσεις.

Στη συνέχεια η κ. Δημητρίου τόνισε ότι αναμένουμε τον διορισμό μιας ερευνητικής επιτροπής και την έκδοση πορίσματος, υπενθυμίζοντας ότι αυτή ήταν η θέση του ΔΗΣΥ από την αρχή. «Θα έπρεπε», είπε, «να είχε διοριστεί ερευνητική επιτροπή», λέγοντας ότι δεν έχει αντιληφθεί ποιοι είναι οι όροι εντολής και ποια ήταν η ανάγκη για τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες. Τόνισε δε ότι έπρεπε οι πολιτικές ευθύνες να είχαν αναληφθεί και αποδοθεί.

Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα που προέκυψε με τον υπεύθυνο συντονιστή για τις πυρκαγιές Ανδρέα Γρηγορίου, λέγοντας ότι «ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί ποια ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο Πυρσός όπως φάνηκε στη συνεδρίαση της Βουλής.

Η κ. Δημητρίου τόνισε επίσης ότι το μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιος έδωσε την άδεια στον υπεύθυνο συντονιστή να ταξιδέψει, λέγοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι αποφάσισε από μόνος του να μεταβεί στο εξωτερικό.

