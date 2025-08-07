Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Γνώριζε και ας το αποκρύβει ο Πρόεδρος: Η διαδικασία αποστολής του Συντονιστή στην Αυστραλία

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση εκπροσώπησης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό από άλλο πρόσωπο αποκλείουν το ενδεχόμενο ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας να ταξίδεψε στην Αυστραλία χωρίς την έγκριση του Προέδρου

Ενώ το Προεδρικό Μέγαρο προσπαθεί να περάσει το αφήγημα ότι ο υπεύθυνος συντονιστής σε περίπτωση πυρκαγιάς Ανδρέας Γρηγορίου έλαβε ο ίδιος την απόφαση, «ως εκ της θέσεως του», να ταξιδέψει στην Αυστραλία σε περίοδο υψηλού κινδύνου, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και μάλιστα ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το πρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει σε αποστολές στο εξωτερικό. Η απουσία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας στο εξωτερικό κατά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού προκαλεί μέχρι σήμερα έντονες αντιδράσεις και θεωρείται ως μια από τις πιο σοβαρές ευθύνες της κ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΝίκος ΧριστοδουλίδηςΚύπροςΠολιτικήΠρόεδροςΛεμεσόςΠΥΡΚΑΓΙΑΠρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠΥΡΚΑΓΙΕΣΠρόεδρος Χριστοδουλίδης

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited