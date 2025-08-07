Γνώριζε και ας το αποκρύβει ο Πρόεδρος: Η διαδικασία αποστολής του Συντονιστή στην Αυστραλία

Ενώ το Προεδρικό Μέγαρο προσπαθεί να περάσει το αφήγημα ότι ο υπεύθυνος συντονιστής σε περίπτωση πυρκαγιάς Ανδρέας Γρηγορίου έλαβε ο ίδιος την απόφαση, «ως εκ της θέσεως του», να ταξιδέψει στην Αυστραλία σε περίοδο υψηλού κινδύνου, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και μάλιστα ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το πρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει σε αποστολές στο εξωτερικό. Η απουσία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας στο εξωτερικό κατά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού προκαλεί μέχρι σήμερα έντονες αντιδράσεις και θεωρείται ως μια από τις πιο σοβαρές ευθύνες της κ...

