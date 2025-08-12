Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καρούσος εναντίον Βαφεάδη για την αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων

«Μια ακόμη “πρωτιά” για τη σημερινή κυβέρνηση» αναφέρει ο Καρούσος

Κριτική στην κυβέρνηση και τον νυν Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, με αφορμή τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, άσκησε ο Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την περίοδο 2019-2023.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καρούσος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον European Transport Safety Council (ETSC), την περίοδο 2019-2023 η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, από 52 νεκρούς το 2019 στους 34 το 2023, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλά (-35%).

«Το 2024, όμως, η ίδια χώρα “κατάφερε” κάτι πρωτοφανές: Τη μεγαλύτερη αύξηση θανατηφόρων στην ΕΕ: +21%, με 41 νεκρούς από οδικές συγκρούσεις» προσθέτει.

«Από την κορυφή της μείωσης… στην κορυφή της αύξησης», καταλήγει.

