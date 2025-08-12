Καρούσος εναντίον Βαφεάδη για την αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων

Κριτική στην κυβέρνηση και τον νυν Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, με αφορμή τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, άσκησε ο Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την περίοδο 2019-2023.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καρούσος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον European Transport Safety Council (ETSC), την περίοδο 2019-2023 η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, από 52 νεκρούς το 2019 στους 34 το 2023, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλά (-35%).

«Το 2024, όμως, η ίδια χώρα “κατάφερε” κάτι πρωτοφανές: Τη μεγαλύτερη αύξηση θανατηφόρων στην ΕΕ: +21%, με 41 νεκρούς από οδικές συγκρούσεις» προσθέτει.

«Από την κορυφή της μείωσης… στην κορυφή της αύξησης», καταλήγει.