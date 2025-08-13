Εν μέσω διασταυρούμενων πυρών βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίτιμο πρόεδρο της παράταξης, Νίκο Αναστασιάδη, να κατηγορεί, από τη μία, την Πινδάρου για υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων στο Κυπριακό και τα κόμματα ΑΚΕΛ και Βολτ να κατηγορούν, από την άλλη, την Αννίτα Δημητρίου για υιοθέτηση ακραίας ρητορικής κατά των Τουρκοκυπρίων. Αντιδράσεις Ενώ η ηγεσία του ΔΗΣΥ απέφυγε να μπει σε σχολιασμό των βολών που δέχθηκε από τον επίτιμο πρόεδρο του κόμματος και τέως ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη, θέλοντας εμφανώς να μην διαταράξει άλλο την ενότητα του κόμματος την ώρα που ετοιμάζεται να ριχτεί σ...

