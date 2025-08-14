Η παρούσα κατάσταση δεν είναι το μέλλον της Κύπρου λέει η Προεδρία

Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι και δεν μπορεί να αποτελέσει το μέλλον της Κύπρου, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ανάρτηση για τα 51 χρόνια από τη β’ φάση της τουρκικής εισβολής, σημειώνοντας ότι η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσω της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

«Πενήντα ένα χρόνια από την αποφράδα ημέρα της β’ φάσης της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που διαίρεσε με τη βία την πατρίδα μας, την έθεσε υπό κατοχή, εκδίωξε χιλιάδες συμπατριώτες μας και καθόρισε τραγικά τη σύγχρονη ιστορία και το μέλλον της», αναφέρει η Προεδρία σε ανάρτηση στο Χ.

«Στις 14 Αυγούστου 1974, οι τουρκικές δυνάμεις παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί, διεύρυναν τα επεκτατικά τους σχέδια, παραβιάζοντας επανειλημμένα κάθε κανόνα διεθνούς νομιμότητας», σημειώνει. Μισό και πλέον αιώνα μετά, το ένα τρίτο της Κύπρου παραμένει υπό παράνομη κατοχή και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων παραβιάζονται καθημερινά, προσθέτει.

«Πενήντα ένα χρόνια μετά, τιμούμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους ηρωικά μαχόμενους και τις οικογένειες της προσφυγιάς. Καταδικάζουμε το έγκλημα και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και δηλώνουμε πως Δεν Ξεχνούμε», λέει ακόμη.

Η δικαίωση, σημειώνει, θα έρθει μόνο μέσω της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού, της απελευθέρωσης, της επανένωσης, όταν στην Κύπρο επικρατήσουν πραγματικές συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

«Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι και δεν μπορεί να αποτελέσει το μέλλον της Κύπρου και των παιδιών μας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι, «η μη λύση δεν είναι λύση».

Συνεχίζουμε τον αγώνα, με το ιστορικό χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, απαλλαγμένη από στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις, καταλήγει.