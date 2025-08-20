Αφήσαν «ένα λιοντάρι να τρέχει ανεξέλεγκτο», καταγγέλλει ο Λογγίνος (ηχητικό)

Του Θανάση Αθανασίου

Επιμέλεια: Φίλιππος Πόλο

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, περιγράφει την κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Κύπρος σε σχέση με το μεγάλο κεφάλαιο της αντιμετώπισης του ζητήματος των πυρκαγιών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη φονική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού.

«Αφήσαμε ένα λιοντάρι να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ζητήσαμε από την Πυροσβεστική να το πιάσει», είπε με πικρία, αποτυπώνοντας την αίσθηση αδυναμίας που βίωσαν οι πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», αποκάλυψε ότι λίγο πριν το ξέσπασμα της φωτιάς είχε ενημερωθεί σε σύσκεψη πως ο Γενικός Συντονιστής (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας) αναχωρούσε για το εξωτερικό.

Κληθείς να σχολιάσει αν ορίστηκε αντικαταστάτης- συντονιστής, επανέλαβε ότι, η μόνη ενημέρωση που είχε, ήταν ότι θα λείπει ο Γενικός Διευθυντής.

«Τους ενημερώσαμε»

Μάλιστα, ο Αρχιπύραρχος αναφέρθηκε και στην περσινή παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής όπου οι βουλευτές, αλλά και εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών, σε σχέση κυρίως με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών.

Οι ξένοι εμπειρογνώμονες και η εμπειρία των Κυπρίων

Την ίδια ώρα, σχολιάζοντας την έρευνα που διεξάγουν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες για τη φονική πυρκαγιά, ο Αρχιπύραρχος, αφού έκανε λόγο για τη «τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που κληθήκαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε στον τόπο μας», επεσήμανε ότι το μέγεθος της καταστροφής ήταν τέτοιο που κρίθηκε απαραίτητη η εμπλοκή της αμερικανικής ATF, ειδικευμένης υπηρεσίας διερεύνησης αιτίων πυρκαγιών. «Ως Πυροσβεστική θέλουμε να βρεθεί μια εξήγηση για τα αίτια», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία, ξεκαθάρισε ότι και η Κύπρος διαθέτει τεχνογνωσία. Ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διερευνήσεις και έχει λάβει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε Αγγλία και Ολλανδία. Ωστόσο, όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αμερικανικής έκθεσης, ούτε έχει συναντηθεί με τους εμπειρογνώμονες.

«Έχω ενδείξεις για τα αίτια, αλλά δεν θέλω να πω κάτι πριν ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα», ανέφερε με νόημα. Ο Αρχιπύραρχος υπενθύμισε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει από πέρσι στη Βουλή (Επιτροπή Εσωτερικών) για τους κινδύνους. «Η πρόληψη είναι ευθύνη άλλων. Εμείς δίνουμε συμβουλές, εκθέτουμε απόψεις, αλλά είμαστε υπηρεσία καταστολής», τόνισε με έμφαση, αποδίδοντας ευθύνες στο έλλειμμα στρατηγικής και πολιτικής βούλησης.

Τεράστιο το βάρος

Την ίδια στιγμή, ανέδειξε το τεράστιο βάρος που σηκώνει η Πυροσβεστική, που καλείται να ανταποκριθεί σε περίπου 13 χιλιάδες περιστατικά ετησίως, με 14 επαρχιακούς σταθμούς που κλείνουν καθημερινά στις 7 το βράδυ. «Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Χρειάζονται άλλοι 14 σταθμοί σε καίριες περιοχές όπως η Ευρύχου, ο Καλοπαναγιώτης και ο Μουτουλλάς», είπε, δίνοντας το στίγμα της πραγματικής μάχης που δίνουν οι πυροσβέστες σε μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη ολοένα και πιο συχνά με τις πυρκαγιές και με τις κατακερματισμένες υπηρεσίες από άποψη συντονισμού.

«Ήταν όλοι εκεί»

Τις αποκαλύψεις του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου για την έλλειψη συντονισμού και τα σοβαρά κενά στην πρόληψη των πυρκαγιών επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Ο Χαράλαμπος Θεόπεμπτου, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Αρχιπύραρχου για την περσινή ενημέρωση της Επιτροπής Εσωτερικών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπογράμμισε ότι τον Ιούνιο του 2024, στη συνεδρία της Επιτροπής, ήταν παρούσες όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως σημείωσε, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της Πυροσβεστικής για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και για τα προβλήματα που προκαλεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων είχαν παρουσιαστεί ξεκάθαρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για διαχρονικό έλλειμμα συντονισμού μεταξύ των υπουργείων και τόνισε την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού. «Πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη», επεσήμανε, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι προειδοποιήσεις υπήρξαν αλλά δεν αξιοποιήθηκαν.

Ακούστε το ηχητικό- Στο 11ο λεπτό ο Νίκος Λογγίνος, στο 39ο λεπτό ο Χαράλαμπος Θεόπεμπτου: