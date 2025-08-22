Στην Δημόσια Εκπαίδευση διορίζεται η Μαρία Παναγιώτου- Τι θα πράξει η υπουργός

Απρόσμενη τροπή έλαβε η υπόθεση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), η κ. Παναγιώτου διορίζεται στη θέση φιλολόγου από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με βάση τους υφιστάμενους πίνακες διοριστέων.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η υπουργός προτίθεται να ζητήσει αναστολή του διορισμού της, κάτι που δήλωσε και στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση μόνιμου διορισμού δεν υπάρχει δικαίωμα αναστολής. Εντούτοις, όπως μας λέχθηκε απο μέλος της Επιτροπής, στο παρελθόν δόθηκαν κάποιες αναστολές σε καθηγήτριες από την Ελλάδα που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν άμεσα και ζητησαν αναστολή.

Έτσι θα δοθεί αναστολή και για τον διορισμό της Μαρίας Παναγιώτου, μετά και από συννενόηση με το Προεδρικό.

Να σημειωθεί ότι η κα. Παναγιώτου δεν είχε μέχρι σήμερα υπηρετήσει στη Δημόσια Εκπαίδευση, ενώ βρίσκεται στο υπουργικό πόστο από τον Ιανουάριο του 2024.