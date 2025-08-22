Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Στην Δημόσια Εκπαίδευση διορίζεται η Μαρία Παναγιώτου- Τι θα πράξει η υπουργός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), η κ. Παναγιώτου διορίζεται στη θέση φιλολόγου από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με βάση τους υφιστάμενους πίνακες διοριστέων.

Απρόσμενη τροπή έλαβε η υπόθεση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), η κ. Παναγιώτου διορίζεται στη θέση φιλολόγου από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με βάση τους υφιστάμενους πίνακες διοριστέων.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η υπουργός προτίθεται να ζητήσει αναστολή του διορισμού της, κάτι που δήλωσε και στην Επιτροπή.  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση μόνιμου διορισμού δεν υπάρχει δικαίωμα αναστολής. Εντούτοις, όπως μας λέχθηκε απο μέλος της Επιτροπής, στο παρελθόν δόθηκαν κάποιες αναστολές σε καθηγήτριες από την Ελλάδα που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν άμεσα και ζητησαν αναστολή. 

Έτσι θα δοθεί αναστολή και για τον διορισμό της Μαρίας Παναγιώτου, μετά και από συννενόηση με το Προεδρικό.  

Να σημειωθεί ότι η κα. Παναγιώτου δεν είχε μέχρι σήμερα υπηρετήσει στη Δημόσια Εκπαίδευση, ενώ βρίσκεται στο υπουργικό πόστο από τον Ιανουάριο του 2024.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited