Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε με Τατάρ είτε με Ερχιουρμάν, βλέπει ο Όζερσαϊ

Σε αδιέξοδο θα παραμείνουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ανεξαρτήτως του ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εκτιμά ο ηγέτης του Κόμματος του Λαού (ΚΛ) στα κατεχόμενα, Κουντρέτ Όζερσαϊ.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Όζερσαϊ υποστηρίζει ότι όπως δεν κατέστη δυνατή η επανέναρξη των συνομιλιών επί ηγεσίας Ερσίν Τατάρ, το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί και σε περίπτωση εκλογής του Τουφάν Ερχιουρμάν, εκτός εάν οι δύο άνδρες «αποσύρουν όσα έχουν πει».

Ο κ. Όζερσαϊ λέει ότι ούτε η «διαπραγμάτευση για λύση δύο κρατών» επί Τατάρ, ούτε η «διαπραγμάτευση για ομοσπονδία» επί Ερχιουρμάν φαίνεται εφικτή με τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κάθε πλευρά, εκτιμώντας ότι «ή δεν θα στηθεί τραπέζι διαπραγματεύσεων, όποιος κι αν εκλεγεί, ή αυτά τα λόγια που λέγονται προεκλογικά θα πρέπει να τα καταπιούν».

Αναλύοντας τη στάση του σημερινού Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ο κ. Όζερσαϊ υπενθυμίζει ότι στην άτυπη σύνοδο της Γενεύης το 2021, η τουρκοκυπριακή πλευρά έθεσε ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης που θα διασφάλιζε την «κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο πλευρών. Ο ίδιος, όπως αναφέρει, είχε επικρίνει τότε αυτή την προσέγγιση, προειδοποιώντας ότι θα εμπόδιζε ακόμη και τη συζήτηση για λύση δύο κρατών. Τελικά, σημειώνει, οι προϋποθέσεις δεν εκπληρώθηκαν και οι διαπραγματεύσεις δεν ξεκίνησαν ποτέ, με τον ΟΗΕ να καταγράφει την απουσία κοινού εδάφους.

Στη συνέχεια, ο κ. Όζερσαϊ αναφέρεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος έθεσε τις δικές του προϋποθέσεις για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για λύση ομοσπονδίας. Αυτές περιλαμβάνουν την προκαταβολική αποδοχή της πολιτικής ισότητας, τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, την επιβεβαίωση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, και τη διασφάλιση ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιστρέψει στο σημερινό στάτους κβο εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά εγκαταλείψει τις συνομιλίες.

Κατά τον αρχηγό του ΚΛ, οι όροι αυτοί είναι εξίσου ανέφικτοι. Εκτιμά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα αποδεχθεί ποτέ την πολιτική ισότητα με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι Τουρκοκύπριοι. Επιπλέον, θεωρεί μη ρεαλιστική την επιμονή σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα, καθώς, όπως υποστηρίζει, η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν θα δεχόταν ποτέ μια φόρμουλα παρόμοια με αυτή του Σχεδίου Ανάν. Τέλος, χαρακτηρίζει ασαφή την προϋπόθεση περί μη επιστροφής στο στάτους κβο, εκτιμώντας ότι αν αυτή συνεπάγεται την αναγνώριση του ψευδοκράτους ή την αλλαγή της βάσης των διαπραγματεύσεων, θα απορριφθεί ασυζητητί από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Καταλήγοντας, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ λέει ότι η ουσιαστική αιτία του αδιεξόδου δεν είναι η μεθοδολογία αλλά η απόσταση στις θέσεις των δύο πλευρών επί της ουσίας της λύσης. «Φαίνεται πως, όπως δεν κατέστη δυνατή η διαπραγμάτευση επί ηγεσίας Τατάρ, έτσι δεν θα είναι εφικτή ούτε αν εκλεγεί ο κ. Ερχιουρμάν», αναφέρει, προσθέτοντας πως η απουσία κοινού εδάφους που υπάρχει σήμερα, δεν φαίνεται πιθανό να γεφυρωθεί ούτε στο μέλλον με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται, όπως εκτιμά.

ΚΥΠΕ