Κοινωνική Συμμαχία, ο δεύτερος πνεύμονας του ΑΚΕΛ - Πρόωρη ονοματολογία για βουλευτικές

Τον Σεπτέμβριο αρχίζουν οι διεργασίες στο ΑΚΕΛ για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες επαφές με πρόσωπα για να τοποθετηθούν στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ, ωστόσο το κόμμα της Αριστεράς κρατά τα χαρτιά του ερμητικά κλειστά. Αρκετοί υποψήφιοι βουλευτές θα προέλθουν από την Κοινωνική Συμμαχία, η οποία συγκρότησε συντονιστικές ομάδες τον Ιούλιο του 2024 και σήμερα λειτουργεί ως ένας δεύτερος «πνεύμονας» του ΑΚΕΛ.

Πηγή εντός του ΑΚΕΛ δήλωσε στον «Π» ότι θεωρείται σίγουρο πως στο ψηφοδέλτιο του κόμματος θα βρίσκονται πρόσωπα από την Κοινωνική Συμμαχία. Ανέφερε επίσης ότι η Κοινωνική Συμμαχία θα εισηγηθεί ονόματα και υπενθύμισε ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έχει το δικαίωμα να επιλέξει έναν αριθμό υποψηφίων που θα φτάνουν στο 10% των ψηφοδελτίων. Δηλαδή, 6 υποψήφιους από τους 56. Εξήγησε δε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προσώπων που ανήκουν στην Κοινωνική Συμμαχία και από τις Επαρχιακές Επιτροπές, όταν αυτές θα κληθούν να διαμορφώσουν με μυστική ψηφοφορία την πρότασή τους για το ψηφοδέλτιο της αντίστοιχης επαρχίας.

Λεμεσός και Λευκωσία

Οι υποψήφιοι που θα προέλθουν από την Κοινωνική Συμμαχία θα έχουν μεγάλες πιθανότητες εκλογής στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Σε αυτές τις δύο επαρχίες κενώνονται θέσεις, ενώ στην Πάφο, την Κερύνεια, την Αμμόχωστο και τη Λάρνακα οι έδρες δύσκολα αποσπώνται από τους υφιστάμενους βουλευτές, οι οποίοι θεωρούνται μάλιστα και φαβορί της επαρχίας.

Από τους τρεις σημερινούς βουλευτές του ΑΚΕΛ στην επαρχία Λεμεσού, μόνο η Μαρίνα Νικολάου επαναδιεκδικεί. Οι βουλευτές Κώστας Κώστα και Αντρέας Καυκαλιάς συμπληρώνουν το όριο θητειών. Ενώ από τους έξι σημερινούς βουλευτές του ΑΚΕΛ στην επαρχία Λευκωσίας, μόνο οι δύο μπορούν να επαναδιεκδικήσουν έδρα. Ο Στέφανος Στεφάνου που ως γενικός γραμματέας του κόμματος δεν στερείται του δικαιώματος για νέα θητεία και ο Χρίστος Χριστοφίδης. Ο Άντρος Κυπριανού δεν θα επαναδιεκδικήσει έδρα, ενώ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο Γιώργος Λουκαΐδης και ο Άριστος Δαμιανού συμπλήρωσαν το όριο θητειών.

Βέβαια, η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την εξαίρεση μέχρι δύο βουλευτών από το όριο θητειών και ακούγονται έντονα τα ονόματα του Γιώργου Λουκαΐδη και του Άριστου Δαμιανού. Άρα, στη Λευκωσία δύο έδρες αναμένεται ότι θα κενωθούν και στην πρωτεύουσα ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ δύσκολος αφού υπάρχουν κομματικά στελέχη με σημαντικό εκτόπισμα.

Ονοματολογία

Ακόμη είναι πολύ νωρίς για ονοματολογία και είναι άγνωστο ποιους θα εισηγηθεί τελικά η Κοινωνική Συμμαχία. Ωστόσο, υπάρχουν προσωπικότητες εντός της Κοινωνικής Συμμαχίας που αναπτύσσουν έντονη δράση και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Ασσιώτης, οποίος διετέλεσε γενικός διευθυντής σε διάφορα υπουργεία, θεωρείται σήμερα ένα από τα φαβορί της Κοινωνικής Συμμαχίας, αφού έχει και τον ρόλο του γενικού συντονιστή σε παγκύπριο επίπεδο. Επίσης, σημαντικό χαρτί θεωρείται η δημοσιογράφος-ηθοποιός Μέλανη Στέλιου, η οποία είναι και η εκπρόσωπος Τύπου της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Στην παγκύπρια συντονιστική ομάδα της Κοινωνικής Συμμαχίας υπάρχουν και άλλα ονόματα που ακούγονται έντονα. Για παράδειγμα, υπάρχει το όνομα του πρώην ποδοσφαιριστή Πανίκου Ξιούρουπα και των εκπαιδευτικών Λεύκιου Δοράτη και Ράνιας Γεωργίου. Μάλιστα, ο Λεύκιος Δοράτης υπήρξε επαρχιακός γραμματέας της ΕΔΕΚ Λεμεσού και συνεπώς προσφέρει στο ΑΚΕΛ σημαντική πρόσβαση στα ακροατήρια των σοσιαλιστών. Το ΑΚΕΛ αναμένεται να αξιοποιήσει και τον νεαρό Ορέστη Μάτσα, ο οποίος ήταν μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Σήμερα ο Ορέστης Μάτσας είναι συντονιστής της ομάδας Περιβάλλοντος και προσφέρει στο ΑΚΕΛ πρόσβαση σε ακροατήρια του οικολογικού κινήματος.

Άνοιγμα στην κοινωνία

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση της Κοινωνικής Συμμαχίας εξαγγέλθηκε τον Μάρτιο του 2024 και αποτελεί μια μορφή εκσυγχρονισμού του θεσμού των Νέων Δυνάμεων. Πρόκειται για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία, που έχει στόχο την επίτευξη συμμαχιών μεταξύ ΑΚΕΛ και κοινωνικών ομάδων/ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. Στην Κοινωνική Συμμαχία φιλοξενούνται πρόσωπα που ανήκαν στις Νέες Δυνάμεις, αλλά και προσωπικότητες οι οποίες είχαν ενεργή εμπλοκή στις προεδρικές εκλογές του 2023, υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Όπως είχε δηλώσει ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σε εκδήλωση ανακήρυξης της ίδρυσης αυτής της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, η Κοινωνική Συμμαχία φέρνει τρία νέα ποιοτικά στοιχεία: την ύπαρξη σαφούς πολιτικής ατζέντας, την αυξημένη συμμετοχικότητα στις διαδικασίες συζήτησης και λήψης αποφάσεων στο ΑΚΕΛ και την καλύτερη οργανωτική συγκρότηση της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, η παγκύπρια συντονιστική επιτροπή της Κοινωνικής Συμμαχίας συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Πραγματοποιεί επίσης επαφές με τα γραφεία παραγωγής πολιτικής του κόμματος και συνδιαμορφώνουν πολιτικές προτάσεις. ΑΚΕΛ και Κοινωνική Συμμαχία διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και αναπτύσσουν δράσεις σε διάφορους τομείς και θεματικές.