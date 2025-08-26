Διορισμός Παναγιώτου: Αποφασίζει η ΕΕΥ για την αναστολή

Υπέβαλε χθες και επίσημα το αίτημά της προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για αναστολή του διορισμού της για έναν χρόνο η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, με την Επιτροπή να αποφασίζει κατά την αυριανή της συνεδρία κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι το αίτημα της κ. Παναγιώτου. Εάν το αίτημα της υπουργού απορριφθεί, τότε, διαγράφεται από τους καταλόγους. Βάσει νόμου αναστολή δικαιούνται να ζητήσουν είτε εκπαιδευτικοί που έχουν κάποιο θέμα υγείας, γυναίκες εκπαιδευτικοί σε ενδιαφέρουσα, είτε εκπαιδευτικοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους.

«Για λόγους δημοσίου συμφέροντος η κ. Παναγιώτου μπορεί -θεωρώ- να λάβει αναστολή, ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά από την Επιτροπή», εξήγησε σε δηλώσεις της στον «Π» η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ο «Π» επικοινώνησε και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με τον πρόεδρο Παναγιώτη Αντωνίου να σημειώνει ότι, πέραν των όσων αναφέρονται στη νομοθεσία, υπάρχουν περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί αιτούνται και λαμβάνουν αναστολή για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και λαμβάνουν διορισμό τέλη Αυγούστου με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Σημείωσε όμως ότι το αίτημα τόσο της υπουργού Γεωργίας όσο και αριθμού άλλων εκπαιδευτικών, που ζήτησαν αναστολή, θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής, σχολιάζοντας ότι στα χρόνια που είναι ο ίδιος στην Επιτροπή δεν υπήρξε παρόμοια περίπτωση. Ο «Π» μίλησε και με άλλα μέλη της Επιτροπής, τα οποία εξέφρασαν την απορία τους ως προς το αν υπάρχει ή όχι προηγούμενο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να προδικάσουν τι απόφαση θα λάβει η Επιτροπή αύριο, χωρίς να τους παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα.

Παραδείγματα πολιτικών

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν υπουργοί αλλά και άτομα που έλαβαν πολιτικό διορισμό παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε δημόσια πανεπιστήμια. Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των πρώην υπουργών Παιδείας Ανδρέα Δημητρίου και Κώστα Χαμπιαούρη, του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, των βουλευτών Γιώργου Κάρουλα και Πρόδρομου Αλαμπρίτη αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε από αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου όταν αποφάσισε να διεκδικήσει την Προεδρία της χώρας.