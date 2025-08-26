«Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω»: Έτσι απάντησε ο Πρόεδρος για τα δημοσιεύματα περί ανασχηματισμού

«Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ανασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι γράφονται και λέγονται πολλά σε σχέση με ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και ερωτηθείς αν επιθυμεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της Κυβέρνησης και τη δική του προσωπικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά».