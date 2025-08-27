Casus belli για ΕΔΕΚ η υπουργοποίηση του Αποστόλου και το φλερτ με ΔΗΚΟ – Πληροφορίες για συνάντηση με Νικόλα Παπαδόπουλο

Αιτία αποχώρησης από την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη θεωρούν παλιά και νέα στελέχη της ΕΔΕΚ την υπουργοποίηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος ανακοίνωσε την προηγούμενη Κυριακή τον τερματισμό της συνεργασίας με το κόμμα. Θεωρούν επίσης casus belli τη συμπερίληψη του Ανδρέα Αποστόλου στα ψηφοδέλτια οποιουδήποτε κόμματος της συγκυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα κλονίσει τις όποιες σχέσεις εμπιστοσύνης υπάρχουν μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων.

Στο μεταξύ, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο ΔΗΚΟ Λάρνακας η πληροφορία ότι σήμερα υπήρξε συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Πηγή εντός του ΔΗΚΟ ανέφερε στον «Π» ότι η συνάντηση έλαβε χώρα η ώρα 10:30 το πρωί και πως αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσφορία σε τοπικά στελέχη του ΔΗΚΟ.

Πολιτικό Γραφείο

Χθες συνεδρίασε εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ με αποκλειστικό θέμα την αποχώρηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου από το κόμμα, ο οποίος επικαλέστηκε επιστολή του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Λευτέρη Ανδρέου, όπου τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία στις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη διότι δεν συμπλήρωσε πέντε χρόνια ως μέλος της ΕΔΕΚ όπως προνοεί το άρθρο 37 του Καταστατικού.

Η απόφαση του κ. Αποστόλου να αποχωρήσει από το κόμμα ήταν κεραυνός εν αιθρία για την ηγεσία της ΕΔΕΚ, η οποία συγκάλεσε εκτάκτως Πολιτικό Γραφείο την Τρίτη το απόγευμα, καλώντας μάλιστα τον βουλευτή Λάρνακας να παραστεί για να συζητήσουν το θέμα. Ο κ. Αποστόλου τελικά δεν παρέστη στη συνεδρία και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου διατύπωσαν τις θέσεις τους επί του θέματος.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ανέφεραν ενώπιον του συλλογικού οργάνου ότι προεκλογικά ο κ. Αποστόλου τόνιζε σε όλους ότι δεν τον ενδιέφερε κάποια θέση στην ηγεσία. Εξέτασαν επίσης τις πληροφορίες που θέλουν τον κ. Αποστόλου να αποχωρεί από την ΕΔΕΚ για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος, επισημαίνοντας ότι «εάν ισχύει κάτι τέτοιο τότε θα πρόκειται για μια πολιτικά ανήθικη πράξη».

Μετά το πέρας της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου δήλωσε ότι οι πόρτες της ΕΔΕΚ παραμένουν ανοικτές, όχι μόνο για τον βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου αλλά και για εκείνους που έχουν αποστασιοποιηθεί στο παρελθόν. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα να διαψευστούν οι πληροφορίες για προσχώρηση του κ. Αποστόλου στις τάξεις άλλου κόμματος και κάλεσε εκ νέου τον βουλευτή να επιστρέψει, σημειώνοντας ότι παραμένει μέλος των συλλογικών οργάνων του κόμματος.

Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου τέθηκαν από ορισμένα μέλη του σώματος τα σενάρια που υπάρχουν για το πολιτικό μέλλον του κ. Αποστόλου και εκφράστηκαν έντονα παράπονα για το ενδεχόμενο υπουργοποίησης του ή συμπερίληψης του στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ . Μάλιστα ορισμένοι εξέφρασαν τη θέση ότι θα θεωρηθεί εχθρική κίνηση προς την ΕΔΕΚ η υπουργοποίηση του βουλευτή χωρίς την έγκριση του κόμματος, αλλά και η συμπερίληψη του στο ψηφοδέλτιο άλλου συγκυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Ανέφεραν επίσης ότι η υπουργοποίηση του κ. Αποστόλου θα αποτελέσει αιτία αποχώρησης από την κυβέρνηση. Σημείωσαν δε ότι η συμπερίληψη του βουλευτή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ θα αποτελέσει μια πολιτικά ανήθικη πράξη η οποία θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την απαξίωση της συγκυβέρνησης.

Ανακοίνωση ΕΔΕΚ

Σήμερα η ΕΔΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου.

«Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ», τόνισε, «σε έκτακτη συνεδρίαση του, συζήτησε την απόφαση του βουλευτή του κόμματος, Ανδρέα Αποστόλου, να αποχωρήσει από την ΕΔΕΚ».

Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ εκφράζει τη λύπη του, γιατί ο κ. Αποστόλου δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, όπως προσκλήθηκε, για να δοθεί η ευκαιρία για να εξηγήσει την απόφαση του και να διεξαχθεί νηφάλια συζήτηση».

Πρόσθεσε δε ότι «Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ τονίζει με έμφαση πως ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ, ουδέποτε συζητήθηκε τέτοιο θέμα και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη, από οποιονδήποτε ή από οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, για αποπομπή του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ».

«Στον αγώνα που δίνει η ΕΔΕΚ», συμπλήρωσε, «για να ενισχύσει το πολιτικό της αποτύπωμα, όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς, αλλά είναι σε ισχύ ειλικρινής πρόσκληση σε όλους όσοι ταυτίζονται με τις θέσεις του κόμματος, να πυκνώσουν τις τάξεις της ΕΔΕΚ».

«Ευχόμαστε», τόνισε, «όλα αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες, ότι ο κ. Αποστόλου έχει έρθει σε συμφωνία με άλλο κόμμα, να διαψευστούν».

«Η ΕΔΕΚ», κατέληξε, «θα συνεχίσει τον αγώνα της για τον τόπο, για την πατρίδα, για το λαό, με ήθος και ειλικρίνεια και με σημαία την πολύχρονη ιστορία της και τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη».