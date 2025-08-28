Επιστολή Τορναρίτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την παράνομη «σύλληψη» των πέντε Ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), απέστειλε σήμερα επιστολή στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών στη Συνέλευση για την παράνομη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς.

Στην επιστολή του, ο κ. Τορναρίτης εκφράζει έντονη ανησυχία για την παράνομη σύλληψη και τη κράτηση για περισσότερο από ένα μήνα, με αβάσιμες κατηγορίες, των πέντε πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το υποτελές στην Τουρκία κατοχικό καθεστώς.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι εκτοπισμένοι, σημειώνει ο κ. Τορναρίτης, επιθυμούσαν να επισκεφθούν τις νόμιμες περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Πρόκειται, αναφέρει ο κ. Τορναρίτης, για μια ενέργεια εκδικητικού χαρακτήρα, ως αντίδραση για τη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία ξένων υπηκόων που σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση, με στόχο την τρομοκράτηση και την αποτροπή των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από του να επισκέπτονται τις περιουσίες τους και να διεκδικούν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους. Τέτοιες εκδικητικές τακτικές, υπογραμμίζει ο κ. Τορναρίτης, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεδομένου δε, όπως επισημαίνει, ότι το περιουσιακό ζήτημα αποτελεί βασική πτυχή μιας συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ, τέτοιες τακτικές υπονομεύουν τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Σίγουρα, προσθέτει ο κ. Τορναρίτης, οι ενέργειες αυτές δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, όπως προτρέπει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αλλά αντιθέτως συνάδουν με την αξίωση της Τουρκίας για λύση «δύο κρατών» και τον απώτερο στόχο της για de jure διχοτόμηση της Κύπρου.

Ο κ. Τορναρίτης απευθύνει έκκληση στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών στην ΚΣΣΕ να θέσουν το ζήτημα αυτό προς τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών τους και να καταδικάσουν την παράνομη σύλληψη και κράτηση των Ελληνοκυπρίων από το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα, ώστε, όπως αναφέρει, οι πέντε Ελληνοκύπριοι εκτοπισμένοι να απελευθερωθούν και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό.

Η ΚΣΣΕ, καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Τορναρίτης, δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή μπροστά στη νέα αυτή πρόκληση του κατοχικού καθεστώτος, αλλά να δράσει προς συμμόρφωση της Τουρκίας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις δημοκρατικές αρχές και αξίες που πρεσβεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης.