| Πολιτική

Διορισμός Παναγιώτου: Η ΕΕΥ αποφάσισε αναστολή για λόγους δημοσίου συμφέροντος

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες κανένα μέλος του Συμβουλίου δεν εξέφρασε αντίθετη άποψη

Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, έλαβε χθες, Τετάρτη, αναστολή του διορισμού της για έναν χρόνο από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μετά από αίτημά της που είχε υποβάλει πρόσφατα. Η απόφαση λήφθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο «Π», κανένα μέλος του Συμβουλίου δεν εξέφρασε αντίθετη άποψη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, γεγονός που καθιστά την απόφαση ομόφωνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην σχετική νομοθεσία δεν υπάρχει πρόνοια η οποία να αναφέρεται στο δικαίωμα εκπαιδευτικών που διορίζονται για πρώτη φορά στην δημόσια εκπαίδευσης να λάβουν αναστολή του διορισμού τους, λόγω του ότι κατέχουν πολιτικά αξιώματα. Αναστολές βάσει νόμου δίνονται για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή αν ο εκπαιδευτικός συνεχίζει τις σπουδές του. Πέραν των αναστολών που δίνονται για τους προαναφερθέντες λόγους υπάρχουν και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται αναστολή για άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και λαμβάνουν διορισμό στα τέλη του καλοκαιριού, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως και αδύνατη την μετεγκατάσταση τους στην Κύπρο.

Τέτοιου είδους αιτήματα κατατίθενται στην Επιτροπή, η οποία εξετάζει κατά πόσο θα τα αποδεχθεί ή όχι, ωστόσο όπως λέχθηκε αρμοδίως στον «Π», ήταν η πρώτη φορά που έφτασε στην ΕΕΥ αίτημα από υπουργό, για να αναστολή του διορισμού του.

