Γκουτέρες: Ενημέρωσε τον ΣΑ για τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Nτιανιέ αντικαθιστά τον Κόλιν Στιούαρτ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Σενεγαλέζο διπλωμάτη Κασίμ Ντιανιέ (Khassim Diagne) ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Όπως ανέφερε σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κ. Nτιανιέ «διαδέχεται τον Καναδέζο Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αποστολή του», ενώ ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση και την αποτελεσματική ηγεσία του Κόλιν Στιούαρτ».

Ο κ. Ντιανιέ διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στις διεθνείς σχέσεις και έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και σε ειρηνευτικές αποστολές σε Αφρική και Αμερική. 

Σήμερα υπηρετεί ως προσωρινός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και Ανθρωπιστικά Θέματα στο Μάλι. Έχει επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στο UNOWAS, Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος στο MONUSCO, καθώς και Διευθυντής στο Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις του UNHCR στις ΗΠΑ και Καραϊβική, Καμερούν, Λιβερία, Πακιστάν, αλλά και στην Ακτή Ελεφαντοστού, Ρουάντα, Κένυα και Σομαλία.

Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop, Ντακάρ) και στις Διεθνείς Σχέσεις (Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γουόλοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν λάβει γνώση της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα για τον διορισμό του κ. Ντιανιέ και αναμένεται να μην εκφράσουν αντιρρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

