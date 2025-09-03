Ο Μάριος Κάρογιαν για το Τερματικό στο Βασιλικό

Στην πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών εκεί και όπου χρειάζεται, χωρίς εκπτώσεις και υπεκφυγές, επιμένει η Δημοκρατική Παράταξη, όπως επανέλαβε κατηγορηματικά ο Πρόεδρός της Μάριος Καρογιάν, σε τηλεοπτική του παρέμβαση στην μεσημβρινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, ερωτηθείς για την υπόθεση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Ο κ. Καρογιάν τόνισε με έμφαση: «Η θέση μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη: να διερευνηθούν όλα. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Χαιρετίζουμε την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναμένουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα πορίσματά της για το Βασιλικό. Εμείς δεν ρίχνουμε εύκολα κατηγορίες – ευτυχώς που υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που μπορεί να ανακαλύψει ποιος πραγματικά φταίει. Είναι καιρός να δούμε να αποδίδονται Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, τοποθετήθηκε και επί σειράς σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την εξωτερική πολιτική, την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα αρχών, σοβαρότητας και ρεαλισμού.

Όσον αφορά την ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη υπογράμμισε πως «η Κύπρος έχει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό – και αυτός είναι προς τη Δύση. Δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται. Και αυτή η θέση δεν συνεπάγεται πολιτική μυωπία ή αγνόηση των περιφερειακών και διεθνών πραγματικοτήτων» σημειώνοντας ότι αυτό που εξελίσσεται στη Γάζα είναι Γενοκτονία Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι η πολιτική συνέπεια δεν σημαίνει αδυναμία κριτικής ή διαφωνίας όπου επιβάλλεται.

Στηλίτευσε με σαφήνεια τη στάση των μεγάλων δυνάμεων ως προς το παλαιστινιακό, υπογραμμίζοντας:

«Με την ίδια δύναμη που καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την ίδια φωνή οφείλουμε να φωνάζουμε: σταματήστε αυτή τη γενοκτονία. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν. Η Κύπρος στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον αγώνα της στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σταθερή σε θέσεις αρχών. Δεν μπορούμε να το ακυρώνουμε κατά το δοκούν. Υπάρχει ταύτιση συμφερόντων σε πολλά πράγματα, ταυτόχρονα όμως, δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να διαφωνείς σε κάποια άλλα».

«Απορρίπτω κατηγορηματικά, υπέδειξε, όταν μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα κάποιοι τρίτοι ισχυρίζονται ότι πλήττουμε εθνικά συμφέροντα, επειδή λέμε τα αυτονόητα και δεν κλείνουμε τα μάτια στην εξαθλίωση, στα πρωτόγνωρα φαινόμενα που συντελούνται στην Γάζα και ειδικά σε σχέση με τον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες και παιδιά» ανέφερε.

«Πρέπει», υπέδειξε, «να έχουμε το θάρρος να εξηγήσουμε τις θέσεις μας στους συμμάχους μας στο Ισραήλ». «Δεν είμαι εναντίον του Ισραήλ, ήμουν ο Πρώτος Πρόεδρος Βουλής που ταξίδεψε για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μετά από 35 χρόνια σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι σχέσεις», ανέφερε. «Τα πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα. Η πολιτική χρειάζεται ρεαλισμό και καθαρές θέσεις, όχι υποκρισία ή ασάφειες» δήλωσε.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές ισορροπίες, έφερε ως παράδειγμα την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και στενό συνομιλητή των ΗΠΑ, που διατηρεί ταυτόχρονα σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που οι σχέσεις της με το Ισραήλ διάγουν μια από τις χειρότερες περιόδους.

Την ίδια ώρα ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος –ως μικρή χώρα υπό κατοχή– χρειάζεται ένα σχέδιο που θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αδυναμίες της Ε.Ε.: «Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, είχε πει ότι η οικονομική ισχύς της Ε.Ε. δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε γεωπολιτική ισχύ. Το βλέπουμε καθημερινά, ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης μεγάλων έργων, νέων τεχνολογιών και ψηφιακής μετάβασης. Χώρες όπως η Γερμανία μπλοκάρουν κοινές προσπάθειες».

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΑ. επεσήμανε ότι τα κονδύλια και τα δάνεια μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «Safe» (μέσα από μακροπρόθεσμα χαμηλότοκα δάνεια) είναι απαραίτητα για τη στήριξη κρατών όπως η Κύπρος. Ωστόσο, προειδοποίησε για την ανάγκη ρεαλισμού: «Δεν είναι δωρεάν αυτά τα προγράμματα, είναι μακροχρόνια δάνεια με χαμηλούς συντελεστές τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν εν ευθέτω χρόνο».

Όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας, στο Safe, ανέφερε: «Στην πολιτική δεν αρκεί να λες "βάζω βέτο". Εκεί που πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το μετρήσεις. Το βέτο είναι ένα όπλο που, αν χρησιμοποιηθεί απερίσκεπτα, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος είχε δίκιο: χρειάζεται φειδώ και στρατηγική σκέψη».

Η Δημοκρατική Παράταξη παραμένει, όπως είπε, σταθερή στη διεκδίκηση μιας ελεύθερης, σύγχρονης, ασφαλούς Κύπρου, στηριγμένης σε αρχές, αξιοπιστία και ρεαλιστική πολιτική αντίληψη, με στόχο το συλλογικό όφελος και την πραγματική εθνική ασφάλεια.