Είπε το «ναι» στην Αννίτα η Αναστασία Ανθούση - Στην αναμονή η Πινδάρου για θετική απάντηση από Παμπορίδη

Το πολυπόθητο «ναι», άκουσε από την Αναστασία Ανθούση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Το προηγούμενο διάστημα η τέως υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, είχε σειρά συναντήσεων και τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ (ανάμεσα τους ο Γιαννάκης Κασουλίδης), όσο και με υφιστάμενα μέλη της παράταξης και τελικά πείστηκε να κατέλθει ως υποψήφια βουλεύτρια στην επαρχία Λευκωσίας.

Η κα Ανθούση θεωρείται σημαντικό γρανάζι στις μηχανές της παράταξης, δεδομένου ότι απευθύνεται στην αστική Λευκωσία, αλλά και στην νεολαία, ενώ η απόφαση λήφθηκε εν τέλει μετά από συνάντηση που είχε η ίδια με την κα Δημητρίου στην Πινδάρου.

Δέον να σημειωθεί ότι με παρεμβάσεις της η κα Ανθούση κατά καιρούς, τόνισε την ανάγκη η Πινδάρου να έχει πιο ξεκάθαρη αντιπολιτευτική πολιτική έναντι στη Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και θεωρείται από αρκετούς εκφραστής της κληριδικής σχολής, η οποία φαίνεται να επιστρέφει στο πυρήνα του ΔΗΣΥ.

Τι θα κάνει ο Παμπορίδης

Μεγάλο στοίχημα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, αποτελεί η είσπραξη του «ναι» για να κατέλθει υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Λευκωσίας, ο πρώην υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης.

Όπως και η κα Ανθούση, έτσι και ο κ. Παμπορίδης εδώ και καιρό προχωρεί σε σειρά συναντήσεων και όπως πληροφορούμαστε το ερχόμενο Σάββατο, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με την Αννίτα Δημητρίου, όπου και θα ανακοινώσει -εκτός απροόπτου- ότι αποδέχεται την πρόταση και θα είναι εξ αυτών που θα τρέξουν στη κούρσα των Βουλευτικών Εκλογών το 2026.

Ο κ. Παμπορίδης, ως εκπρόσωπος της αστικής κεντροδεξιάς καλύπτει σημαντικό κενό ανάμεσα σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους του Συναγερμού, οι οποίοι σήμερα εκφράζουν δυσαρέσκεια. Το εν λόγω κοινό, έδειξε εξάλλου στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις σημαντική ροπή προς την αποχή και η επιστροφή των ψηφοφόρων αυτών στις κάλπες θα κρίνει πολλά για την επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ.

Η κάθοδος Παμπορίδη και Ανθούση αποτελεί κίνηση που καλύπτει το διογκωμένο χάσμα του ΔΗΣΥ με τους αστικούς ψηφοφόρους, των οποίων η ψήφος τα τελευταία χρόνια έπαψε να θεωρείται δεδομένη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση από Αντρέα Κωνσταντίνου

Στη Λευκωσία είναι γνωστό ότι ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Αντρέας Κωνσταντίνου θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Ο κ. Κωνσταντίνου είχε ανακοινώσει σε σύναξη φίλων σε γνωστό εστιατόριο την πρόθεση του, ενώ εδώ και καιρό είναι σε επαφή με τη βάση του κόμματος. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, ο ίδιος θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τελειώνει η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος στην Πινδάρου.