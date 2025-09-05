Αμφισβητούνται τα στοιχεία προς την ΕΕ - Δημιουργούν μια πλασματικά βελτιωμένη εικόνα για τον χρόνο εκδίκασης υποθέσεων

Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και περιλήφθηκαν στην έκθεση του 2025 για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρουσιάζουν μια πιο ωραιοποιημένη εικόνα, ενώ η πραγματική κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Αυτό κατήγγειλαν βουλευτές καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Ο κ. Βορκάς αμφισβήτησε ευθέως τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για λάθος στοιχεία έκανε λόγο ο δικηγόρος και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι οι χρόνοι εκδίκασης υποθ...

