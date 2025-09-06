Συνωστισμός υποψηφίων στον ΔΗΣΥ - Παμπορίδης, Ανθούση και άλλοι 20 για τη Λευκωσία

Πονοκέφαλο φέρνει στην ηγεσία της Πινδάρου ο συνωστισμός υποψηφίων για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές τον Μάιο του 2026. Η μείωση των εδρών της πρωτεύουσας από είκοσι σε δεκαεννέα σε συνδυασμό με το μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων καθιστούν σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί η εσωκομματική αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου. Η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα επιβεβαιώσει αυτό που όλοι στο κόμμα ήδη γνωρίζουν, δηλαδή πως οι θέσεις δεν φτάνουν και οι ισορροπίες δεν βγαίνουν. Η νέα κατανομή εδρών Η μείωση της έδρας της Λευκωσίας συνδέεται με την ανακατανομή που γίνεται βάσει του αριθμού τ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!