Εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Λευκωσία

Η Κύπρος ενδέχεται να βρίσκεται ανάμεσα στα 26 κράτη τα οποία συμφώνησαν στο αρχικό πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι με πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τη δήλωση για αρχική συμφωνία μεταξύ των 26 κρατών έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος δεν διευκρίνισε όμως ποιες είναι αυτές οι χώρες. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι ορισμένα από αυτά τα κράτη δεν θα συμμετέχουν στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία και πως οι εγγυήσεις ασφαλείας θα περιλαμβάνουν και άλλες λιγότερο αιχμηρές πτυχές, ...

