Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Λευκωσία

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Είκοσι έξι κράτη μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων συμφώνησαν το αρχικό πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Κύπρος ενδέχεται να βρίσκεται ανάμεσα στα 26 κράτη τα οποία συμφώνησαν στο αρχικό πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι με πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τη δήλωση για αρχική συμφωνία μεταξύ των 26 κρατών έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος δεν διευκρίνισε όμως ποιες είναι αυτές οι χώρες. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι ορισμένα από αυτά τα κράτη δεν θα συμμετέχουν στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία και πως οι εγγυήσεις ασφαλείας θα περιλαμβάνουν και άλλες λιγότερο αιχμηρές πτυχές, ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣΚόσμος

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited