Την ανέγερση κατοικιών στην κατεχόμενη περιοχή του καταδικάζει ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας σε ανακοίνωση «καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την παράνομη και πολυδιαφημιζόμενη ανέγερση 1.192 πολυτελών κατοικιών στην κατεχόμενη γη της Δερύνειας. Η Τουρκία και το ψευδοκράτος, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύουν πως ο επεκτατισμός παραμένει η μόνη τους προτεραιότητα, αδιαφορώντας για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι «η εν λόγω παράνομη οικιστική ανάπτυξη προχωρεί σε ελληνοκυπριακή γη, σε μια περιοχή που ποτίστηκε με το αίμα αθώων θυμάτων τόσο κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, όσο και το 1996, με τη στυγνή δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού».

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ευελπιστεί, όπως αναφέρει, ότι «ούτε αυτό το έγκλημα της Τουρκίας θα μείνει ατιμώρητο. Αναμένουμε από τον πολιτικό κόσμο να στηρίξει με ενότητα και αποφασιστικότητα το αίτημα μας, όχι μόνο για τον αδηφάγο επεκτατισμό στη Δερύνεια, αλλά και σε όλη την κατεχόμενη γη μας, στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια, στο Τρίκωμο, στη Λευκωσία, στη Μόρφου, στην Καρπασία και σε κάθε γωνιά της κατεχόμενης Κύπρου που στενάζει υπό την κατοχή επί μισό αιώνα», σημειώνει.

Ο Δήμος αναφέρει ότι «η γη μας δεν ξεπουλιέται και δεν χαρίζεται. Η για πολλοστή φορά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη ούτε ατιμώρητη".

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει την ετοιμότητά του να συνδράμει σε οποιαδήποτε ενέργεια της Κυβέρνησης, που θα έχει στόχο την αντίδραση και την αποτροπή της νέας αυτής προκλητικής ενέργειας, όπως προσθέτει.