Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη η Παναγιώτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, στόχο στον οποίο η Δανία έχει να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που διοργανώνει η Δανία ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Κοπεγχάγη, μεταξύ 7-9 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχει η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, στόχο στον οποίο η Δανία έχει να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν ενέργειες προώθησης καινοτομίας και επενδύσεων στη γεωργία, οι οποίες θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα την πρόσβαση σε προσιτά και θρεπτικά τρόφιμα για τους ευρωπαίους καταναλωτές και παράλληλα, θα εξεταστούν οι δυνατότητες παροχής πρόσθετων εργαλείων στους γεωργούς που να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με έμφαση στην ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034.

Στο περιθώριο των εργασιών, η Υπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με στόχο τη συζήτηση, μεταξύ άλλων, θεμάτων που αφορούν τις προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 και την ανάγκη στήριξης των γεωργών, τις εξελίξεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited