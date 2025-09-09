Ο ΔΗΣΥ ανοίγει την αυλαία των βουλευτικών εκλογών - Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 9:00 το πρωί η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων από τα μέλη και στελέχη του ΔΗΣΥ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 13:00 το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται η ανακοίνωση των έγκυρων υποψηφιοτήτων, όπου θα διαφανεί κατά πόσον θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες σε ορισμένες επαρχίες.

Μέχρι στιγμής, στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι εξής:

· Ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου (επαρχία Λευκωσίας).

· Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και οικονομολόγος Μάριος Ηλία (επαρχία Λευκωσίας).

· Η βουλεύτρια Σάβια Ορφανίδου (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης (επαρχία Λευκωσίας).

· Η πρώην υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση (επαρχία Λευκωσίας).

· Η βουλεύτρια Ρίτα Σούπερμαν (επαρχία Κερύνειας).

· Ο γιατρός Νεόφυτος Ζαμπάς (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο πρώην διαιτητής Δημήτρης Κουμή (επαρχία Αμμοχώστου).

· Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου Χρήστος Πάλλης (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο δημοσιογράφος Γιώργος Χρυσάνθου (επαρχία Λευκωσίας).

· Η δικηγόρος και πρόεδρος του ΚΟΑΓ Έλενα Κούσιου (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιάς Χριστάκης Μελετιέ (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών Βασίλης Κουμέττου (επαρχία Κερύνειας).

· Ο υπεύθυνος Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του κόμματος Κώστας Γαβριηλίδης (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Λεμεσού Γιώργος Καραϊσκάκης, ο οποίος είναι διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Ευθύμιου Δίπλαρου (επαρχία Λεμεσού).

· Ο ηθοποιός Χριστόφορος Χριστοφόρου (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο Ζαχαρίας Μανιταράς (επαρχία Λευκωσίας).

· Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου Πόλυς Κουρουσίδης (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο δικηγόρος Ανδρέας Καράμανος (επαρχία Λευκωσίας).

· Ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου (επαρχία Αμμοχώστου)

«Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ, δυνατός»

Προσερχόμενη το πρωί στα γραφεία του ΔΗΣΥ η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εδώ δυνατός. Σήμερα είναι μέρα χαράς και δημοκρατίας».

Εκτός κούρσας η Ξένια Κωνσταντίνου

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ξένια Κωνσταντίνου ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι δεν θα κατέλθει ως υποψήφια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2026, αλλά επεσήμανε ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή.

Δήλωση της Σάβιας Ορφανίδου

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου εξήγγειλε την υποψηφιότητα της με βίντεο στα social media.

«Σε μια εποχή», ανέφερε, «που χρειαζόμαστε περισσότερη έμφαση στην ουσία παρά στην εικόνα, η δική σας στήριξη μου δίνει δύναμη».

Δήλωση Δημήτρη Δημητρίου

Με ένα ξύλινο κασόνι γεμάτο φρούτα προσήλθε στα γραφεία του ΔΗΣΥ ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου για να υποβάλει την υποψηφιότητά του. Τα φρούτα είναι για τα μέλη και τα στελέχη του ΔΗΣΥ που εργάζονται σήμερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Σε δήλωση στα social media, ο κ. Δημητρίου ανέφερε τα εξής: «Κατέθεσα σήμερα την υποψηφιότητα μου για τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Οι εκλογές είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτό το ξέρουμε καλά στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτές οι εκλογές, είναι ίσως οι πιο κρίσιμες βουλευτικές εκλογές των τελευταίων 45 χρόνων. Διακυβεύονται πολλά για το μέλλον του τόπου μας. Προσωπικά υπόσχομαι πως θα δώσω και αυτή τη μάχη με την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που με διακρίνει, με τη σοβαρότητα και τον ορθολογισμό που έμαθα να πολιτεύομαι από μικρός, με τη θέληση να επικρατήσουν οι σοβαρές, υπεύθυνες πολιτικές που η παράταξή μας πρεσβεύει και που η πλειοψηφία των πολιτών είμαι σίγουρος πως αναζητά. Μαζί λοιπόν και σε αυτή τη μάχη».

Οι συμβολισμοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ προσήλθαν μαζί οι Γιώργος Παμπορίδης και Αναστασία Ανθούση, οι οποίοι θεωρούνται ως μια σημαντική προσθήκη στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας που συμβάλλει στην προσπάθεια προσέγγισης της αστικής Λευκωσίας.

Επίσης, η πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου, προσήλθε στα γραφεία του ΔΗΣΥ για να υποβάλει υποψηφιότητα, συνοδευόμενη από τον πατέρα της Κυριάκο Κούσιο ο οποίος διετέλεσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη.

Η διαδικασία

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στα κεντρικά ή επαρχιακά γραφεία του κόμματος ή διαδικτυακά στο https://my.disy.cy. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 11η Ιουνίου 2025 και έχουν πληρώσει τη συνδρομή μέλους για το έτος 2025 και 2026. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 500 ευρώ για συμμετοχή στις διαδικασίες του κόμματος.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποψηφιότητας

2. Την πολιτική τους ταυτότητα ή αντίγραφο

3. Απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής των συνδρομών τους για τα έτη 2025 και 2026.

4. Πρόσφατη φωτογραφία τους σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ευκρίνειας

5. Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή

6. Χρηματικό δικαίωμα €500,00 για συμμετοχή στις διαδικασίες

7. Υπογραμμένη τη «Δήλωση Διαφάνειας»

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 04 Οκτωβρίου 2025, έχουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών 90 ημέρες πριν την ημερομηνία της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 06 Ιουλίου 2025 και είναι εκλογείς της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας για σκοπούς Βουλευτικών Εκλογών.

Τα μέλη του Κόμματος μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προσερχόμενα για τη ψηφοφορία, αλλά και εκ των προτέρων στα επαρχιακά γραφεία του Κόμματος ή και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πύλη μελών του κόμματος https://my.disy.cy/

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων εδρών. Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων θα ανακοινωθούν μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.