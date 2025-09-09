«Θα είμαστε αμείλικτοι» απέναντι σε ιδιωτικά συμφέροντα διαμηνύει ο Γεραπετρίτης για GSI

Στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το όποιο έχει περιέλθει σε δύσκολη συγκυρία το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας μήνυμα ότι «όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου (σ.σ. της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ), θα μας βρει απέναντί του».

Όπως είπε, «το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό για Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και Ισραήλ, και θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε δημόσια ότι πρόκειται για γεωστρατηγικής σημασίας έργο. Τα τεχνοοικονομικά ζητήματα θα λυθούν. Η γεωπολιτική του σημασία είναι μεγαλύτερη του οικονομικού. Υπάρχει σχέδιο προστασίας του έργου, είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και θα υπάρξουν συνέπειες έναντι της ΕΕ».

«Θα είμαστε αμείλικτοι»

Συμπλήρωσε, δε, ότι «θα είμαστε αμείλικτοι» κάνοντας λόγο για «χυδαίες ακρότητες από ιδιωτικά συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο, γιατί η τιμή της ενέργειας στην Κύπρο είναι πολύ ακριβή».

Ερωτηθείς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι «ακόμη και αν προχωρήσει η κύρωσή του, δεν θα ήταν νόμιμη, για τον απλούστατο λόγο ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές, όπως έχει η Ελλάδα με τη Λιβύη και την Αίγυπτο», είπε αρχικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως «έως το τέλος του χρόνου θα καταρτιστεί ο οδικός χάρτης για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για ΑΟΖ».

Σημείωσε, επίσης, ότι «δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση του Χαφτάρ, αντίθετα επιχειρήθηκε να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας και με τη Δυτική Λιβύη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύμφωνο με την Τουρκία για το τουρκολυβικό μνημόνιο που υπέγραψαν το 2023».

Πηγή: tovima.gr