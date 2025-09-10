Πάνω από 300 Κύπριοι γράφτηκαν στο «Minds in Cyprus»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες, αποδεικνύοντας τη δυναμική της πρωτοβουλίας», σημειώνει.

Άνω των 300 Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα "Minds in Cyprus" σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, σύμφωνα με την Προεδρία.

«Η κυβερνητική πρωτοβουλία «Minds in Cyprus», στο πλαίσιο της στρατηγικής brain gain, παρουσιάζει ήδη θετικά αποτελέσματα», αναφέρει η Προεδρία σε ανάρτησή της στο Χ.

«Η ιστοσελίδα που τέθηκε σε λειτουργία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, με στόχο να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της κυβέρνησης και των Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, κατέγραψε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον», προσθέτει.

Σύμφωνα με την Προεδρία, «σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, πέραν των 300 Κυπρίων πραγματοποίησαν εγγραφή στην πλατφόρμα για να εντοπίσουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στο προφίλ τους».

Παράλληλα, τα μέτρα φορολογικών κινήτρων καθιστούν την επιστροφή στην Κύπρο ακόμη πιο ελκυστική: Φοροαπαλλαγή αυξάνεται από 20% σε 25% στο εισόδημα πρώτης εργοδότησης Το όριο απαλλαγής ανεβαίνει από €8.550 σε €25.000 τον χρόνο Χαιρόμαστε που η πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης αποδίδει ήδη καρπούς και ανοίγει νέους δρόμους για τον επαναπατρισμό των ταλέντων μας, καταλήγει η ανάρτηση της Προεδρίας στο Χ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

