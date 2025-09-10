Αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα η Στάλω Βωνιάτη

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της παράταξης την κ. Στάλω Βωνιάτη στην οποία πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφια στην επαρχία Λάρνακας.

Στη δήλωσή της η κ. Δημητρίου τόνισε ότι στην πολιτική χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν, που δεν κάθονται και περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος αλλά τον αλλάζουν καθημερινά, σταθερά, σιωπηλά με το έργο τους.

«Η αγαπητή μου Στάλω αυτό κάνει. Εδώ και χρόνια, προσφέρει καθημερινά σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Με αξιοπρέπεια και συνέπεια. Εξαιρετική επαγγελματίας στον κλάδο της με βαθιά γνώση, με μεγάλη προσφορά στα κοινά, έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση στην πόλη της Λάρνακας», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κ. Δημητρίου.

Από την πλευρά της η κ. Βωνιάτη ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την εμπιστοσύνη και την πρόταση για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Παράταξης και σημείωσε πως θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση όπως έκανε μέχρι σήμερα. «Μαζί μπορούμε να εργαστούμε συντεταγμένα για να δώσουμε φωνή σε αυτούς που χρειάζεται να ακουστούν. Να δώσουμε προοπτική και ελπίδα», τόνισε μεταξύ άλλων.