Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα η Στάλω Βωνιάτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Στην πολιτική χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της παράταξης την κ. Στάλω Βωνιάτη στην οποία πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφια στην επαρχία Λάρνακας.

Στη δήλωσή της η κ. Δημητρίου τόνισε ότι στην πολιτική χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν, που δεν κάθονται και περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος αλλά τον αλλάζουν καθημερινά, σταθερά, σιωπηλά με το έργο τους.

«Η αγαπητή μου Στάλω αυτό κάνει. Εδώ και χρόνια, προσφέρει καθημερινά σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Με αξιοπρέπεια και συνέπεια. Εξαιρετική επαγγελματίας στον κλάδο της με βαθιά γνώση, με μεγάλη προσφορά στα κοινά, έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση στην πόλη της Λάρνακας», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κ. Δημητρίου.

Από την πλευρά της η κ. Βωνιάτη ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την εμπιστοσύνη και την πρόταση για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Παράταξης και σημείωσε πως θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση όπως έκανε μέχρι σήμερα. «Μαζί μπορούμε να εργαστούμε συντεταγμένα για να δώσουμε φωνή σε αυτούς που χρειάζεται να ακουστούν. Να δώσουμε προοπτική και ελπίδα», τόνισε μεταξύ άλλων.

 

Tags

ΔΗΣΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited