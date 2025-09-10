Κίνηση ματ Αννίτας στη Λάρνακα: Αριστίνδην υποψήφια η Στάλω Βωνιάτη (φώτο)

Την υποψηφιότητα της αδειούχου εκτελωνίστριας Στάλως Βωνιάτη, ως αριστίνδην στην επαρχία Λάρνακας, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τετάρτη η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί, η κ. Αννίτα Δημητρίου υποδέχθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος την κ. Στάλω Βωνιάτη, στην οποία πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφια στην επαρχία Λάρνακας.

Η κ. Βωνιάτη επιτελεί σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην επαρχία Λάρνακας. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του φιλανθρωπικού οργανισμού «Συσσίτιο Λάρνακας», ο οποίος προσφέρει στήριξη σε εκατοντάδες άπορες οικογένειες από το 2012.

Το 2021 τιμήθηκε με το Βραβείο της «Lady of the Year για την Ανθρωπιστική εθελοντική εργασία» από το «LIONS CLUB CYPRUS» και από το «LIONS CLUB CYPRUS – GREECE». Την ίδια χρονιά ήταν επίσης υποψήφια για το Βραβείο «Ευρωπαίος Πολίτης».

Η κ. Βωνιάτη είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και του Διοικητικού Συμβουλίου στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, η οποία ενισχύει το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στην Πινδάρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών.