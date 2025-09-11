Το ΔΗΚΟ κτίζει πολιτικό αφήγημα: Κάνει πίσω ο Ορφανίδης, έρχεται ο Αποστόλου

Σε προεκλογική τροχιά εισήλθε και το ΔΗΚΟ έπειτα και από τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου την περασμένη Τρίτη, κατά την οποία τα μέλη του ενημερώθηκαν για την απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Χρίστου Ορφανίδη να μην επαναδιεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Το Εκτελεστικό Γραφείο απασχόλησε το θέμα των βουλευτικών εκλογών και η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση, ενώ τάχθηκε υπέρ της πρότασης του προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, να προστεθεί το όνομα του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να μην κατέλθει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2026, δηλώνοντας ενώπιον των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου ότι ήταν ενήμερος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ για τις προθέσεις του εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο πρόβαλε ορισμένες ενστάσεις για τη συνεργασία του κόμματος με τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, χωρίς ωστόσο να βρει υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, ενώ ούτε τα μέλη της Γραμματείας την προηγούμενη βδομάδα είχαν αρνητική άποψη.

Ως εκ τούτου, άνοιξε ο δρόμος για την αριστίνδην υποψηφιότητά του Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος θα έχει νέα συνάντηση εντός του Σεπτέμβρη με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ για οριστικοποίηση της συνεργασίας και αναμένεται ότι η υποψηφιότητά του θα ανακοινωθεί εντός αυτού του μήνα. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ήδη ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου ενημέρωσε με επιστολή την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ότι πλέον δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ και πλέον αναμένεται η ενημέρωση των μελών της Βουλής στην επόμενη ολομέλεια του Σώματος.

Για το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τον αντιπρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Ορμήδειας Δημήτριο Δημητρίου, ενώ άγνωστες παραμένουν οι προθέσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΚΟ, Θεόδωρου Μανιταρά, ο οποίος κατήλθε υποψήφιος το 2021 και ήταν ανάμεσα στους τρεις πρώτους σε σταυρούς προτίμησης του ψηφοδελτίου. Επίσης ακούγονται τα ονόματα του αντιδημάρχου Λάρνακας Ιάσονα Ιασονίδη και του δημοτικού συμβούλου Νικόλα Διομήδους.

Πάντως θα ακολουθήσει νέα συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου εντός του Οκτώβρη και στο μεσοδιάστημα θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για εξεύρεση υποψηφίων με στόχο να συμπληρωθούν σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε όλες τις επαρχίες. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούν οι επαρχιακές επιτροπές οι οποίες καλούνται να συμβάλουν στην προσπάθεια κατάρτισης ψηφοδελτίων με εισηγήσεις ονομάτων, τα οποία θα τεθούν ενώπιον των συλλογικών οργάνων.

Κυβέρνηση

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου απασχόλησε και η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και στο τραπέζι τέθηκαν διάφορες εισηγήσεις για το αφήγημα του κόμματος ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου θεωρούν ότι η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση χρήζει βελτίωσης. Μάλιστα θεωρούν ότι η στήριξη στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν συνιστά λευκή επιταγή. Αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ασκείται κριτική εκεί και όπου χρειάζεται αλλά αυτή δεν πρέπει να λαμβάνει ισοπεδωτικό χαρακτήρα και να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου δήλωσε στον «Π» ότι κατά τη συνεδρία του Σώματος διεφάνη για πρώτη φορά ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ικανοποίησης από το κυβερνητικό έργο. Επίσης, υπήρξε κοινή παραδοχή ότι δεν είναι ιδανικός ο τρόπος που η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται το κυβερνητικό έργο και τον ρόλο του ΔΗΚΟ στην παραγωγή πολιτικής. Επικράτησε δε η άποψη ότι το ΔΗΚΟ πρέπει να αναδεικνύει τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης και τη δική του χρησιμότητα ως το μεγαλύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης.

Αφήγημα

Το κόμμα αντιλαμβάνεται ότι κατά τον προεκλογικό αγώνα θα ενταθεί η κριτική κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο. Εξάλλου, ο ρόλος του ΔΗΚΟ ως συγκυβερνώντος κόμματος θα αποτελέσει και ένα από τα βασικότερα συστατικά του αφηγήματος στις βουλευτικές εκλογές. Για παράδειγμα, το ΔΗΚΟ θα προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και να αναδείξει το έργο του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του κόμματος.

Στο ΔΗΚΟ θεωρούν ότι η στήριξη στην κυβέρνηση στέλνει τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία και δημιουργεί την εικόνα ενός υπεύθυνου και αξιόπιστου κόμματος. Υπερισχύει δε η άποψη ότι θα ήταν ανακόλουθο εάν το κόμμα δεν στήριζε την κυβέρνηση και πως σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργείτο η αντίληψη ότι το ΔΗΚΟ δεν είναι αξιόπιστος εταίρος για τις όποιες μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες. Συνεπώς, θεωρούν ότι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η στήριξη στην κυβέρνηση βοηθούν στην εικόνα ενός σοβαρού και υπεύθυνου κόμματος, το οποίο στέκεται απέναντι στον λαϊκισμό και τις ανεφάρμοστες προτάσεις άλλων κομμάτω,ν όπως το ΕΛΑΜ. Αυτή η εικόνα θα αποτελέσει και τον πυρήνα του αφηγήματος στις βουλευτικές εκλογές.