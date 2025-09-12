Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε διαβούλευση τα νομοσχέδια για πλήρωση κενούμενων εδρών μενονομένων Βουλευτών-Ευρωβουλευτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Τη δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» της δέσμης των τροποποιητικών νομοσχεδίων για ρύθμιση πλήρωσης μη καταληφθείσας ή αποποιηθείσας ή κενωθείσας βουλευτικής έδρας ή έδρας της Ευρωβουλής ανεξάρτητου μεμονωμένου εκλεγέντα, προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών καλώντας όπως τυχόν σχόλια υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι τα νομοσχέδια με τίτλους (α) «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2025», και (β) «ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025», έχουν σκοπό τη ρύθμιση του θέματος πλήρωσης μη καταληφθείσας ή αποποιηθείσας ή κενωθείσας βουλευτικής έδρας ή έδρας Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσώπου το οποίο κατήλθε στις Εκλογές ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, ώστε να μην απαιτείται η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

