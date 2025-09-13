Η Αρχή κατά της Διαφθοράς ερεύνησε τον Γ. Εισαγγελέα για συγκάλυψη

Στους όρους εντολής που έλαβαν από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς οι δύο λειτουργοί Επιθεώρησης, Σωτήρης Λιασίδης-πρώην δικαστής και Νικόλας Π. Κωνσταντίνου- δικηγόρος, οι οποίοι ερεύνησαν τις καταγγελίες εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου, περιλαμβάνονταν και οι ισχυρισμοί που διατύπωσε ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα, εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, ότι συγκάλυψε την υπόθεση. Οι εν λόγω ισχυρισμοί ερευνήθηκαν και απορρίφθηκαν καθώς δεν διαπιστώθηκε το βάσιμό τους.

Η καταγγελία εναντίον Γ. Σαββίδη

Στην επιστολή-καταγγελία του προς την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, ημερομηνίας 06/11/2023, ο Γιώργος Βαρνάβα καταφερόταν και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Όπως ισχυρίστηκε, ο Γενικός Εισαγγελέας σταμάτησε την ποινική έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε τα εξής:

Στις 09/07/2019, ένας εκ των συνεταίρων του Μαρίνου Σιζόπουλου στην εταιρεία Taxan Properties Developers συνελήφθη από την Αστυνομία και παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην απάτη, παραδίδοντας έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Βαρνάβα, ενέπλεκαν και τον Μαρίνο Σιζόπουλο σε ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Τα ποινικά αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μετά την πώληση της εταιρείας Taxan σε Ιρακινό επενδυτή που ήθελε να αποκτήσει «χρυσό» διαβατήριο.

Παρ' όλο που η καταγγελία εναντίον του συλληφθέντα στην Αστυνομία έγινε από τον ίδιο τον Μαρίνο Σιζόπουλο και ακόμη έναν εκ των συνεταίρων του -μετά από νομική συμβουλή, όπως υποστηρίζει ο κ. Βαρνάβα, ώστε να προλάβουν τα γεγονότα- τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ανακριτές της υπόθεσης ήταν τέτοια που ενδεχομένως να ενέπλεκαν και τον ίδιο τον Σιζόπουλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις 7/10/2019, ανώτερο στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησε να γίνουν ενέργειες για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του με σκοπό να ανακριθεί.

Στις 27/07/2020, μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γιώργου Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα και χωρίς, όπως αναφέρει, κανένα δικαιολογητικό, παρότι η υπόθεση αφορούσε πολιτικό αρχηγό και, κατ’ επέκταση, δημόσιο πρόσωπο, δόθηκαν οδηγίες από τον κ. Σαββίδη να μην προχωρήσει η διαδικασία άρσης της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου. Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους δόθηκαν οδηγίες να αρχειοθετηθεί η υπόθεση.

Δεν αποδείχθηκαν

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς αναφέρει ότι μέρος των πιο πάνω ισχυρισμών απορρίφθηκε από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης της καταγγελίας του κ. Βαρνάβα, λόγω μη στοιχειοθέτησης. Κατά το στάδιο της έρευνας, προσθέτει, οι λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι το υπόλοιπο μέρος των ισχυρισμών παρέμεινε αίολο και, ως εκ τούτου, απορρίφθηκε.

Το «χρυσό» διαβατήριο

Σε ό,τι αφορά το «χρυσό» διαβατήριο που έλαβε ο Ιρακινός επενδυτής μετά την αγορά της εταιρείας Taxan η έρευνα κατέδειξε ότι εκδόθηκε καθόλα νόμιμα.

Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η καταγγελία του Γιώργου Βαρνάβα ότι ο αλλοδαπός επενδυτής δεν πληρούσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τις προϋποθέσεις του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση του «χρυσού» διαβατηρίου. Αντίθετα, από τη μαρτυρία διαφάνηκε ότι ο αλλοδαπός επενδυτής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση πολιτογράφησή του.

Επίσης, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η καταγγελία του Γιώργου Βαρνάβα που έφερε τον Μαρίνο Σιζόπουλο και τους τρεις συνεταίρους του στην Taxan να «υποσχέθηκαν» στον αλλοδαπό επενδυτή την έκδοση «χρυσού» διαβατηρίου.

Σύμφωνα με την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, από το μαρτυρικό υλικό δεν προκύπτει ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος γνώριζε τον αλλοδαπό επενδυτή και ότι του υποσχέθηκε την εξασφάλιση «χρυσού» διαβατηρίου, ούτε και οι αρμόδιες Αρχές δέχθηκαν οποιαδήποτε παρέμβαση για τη χορήγηση της κατ' εξαίρεση πολιτογράφησης στον εν λόγω επενδυτή.