ΕΔΑΔ/Κύπριος δικαστής: Η διαδικασία του… Καίσαρα δεν φαίνεται και τόσο «τίμια»*

***Και διορίζων και αυτοδιοριζόμενος στο Συμβουλευτικό Σώμα Επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του δικαστή στο ΕΔΑΔ, ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος

***Αύριο η δεύτερη απόπειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προτείνει υποψηφίους δικαστές στο ΕΔΑΔ – η πρώτη κατέληξε σε φιάσκο

***Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε: «(γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών να προβαίνει στις εκάστοτε απαιτούμενες ενέργειες για [..] υπόδειξη υποψηφίων της ΚΔ για θέσεις δικαστή στο ΕΔΑΔ»

***Ενδιαφερόμενος για της θέση του δικαστή στο ΕΔΑΔ, που βρίσκεται στο εξωτερικό για νοσηλεία στενού συγγενικού του προσώπου, καταγγέλλει ότι παρόλο που ενημέρωσε γραπτώς ότι είναι έτοιμος να έρθει στην Κύπρο για συνέντευξη, εντούτοις δεν κλήθηκε

***Πηγές που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο, ανέφεραν στον «Π» ότι «τον τελευταίο Κύπριο Δικαστή στο ΕΔΔΑ, Γιώργο Σεργίδη, κάποιοι των υψηλών δωμάτων δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι γιατί δεν ήταν του “χεριού” τους»

kateliadi@politis.com.cy

Αύριο Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εκλογής Δικαστών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις/ακροάσεις των τριών υποψήφιων δικαστών για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΔΔΑ (γνωστό και ως ΕΔΑΔ), που προτείνει η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από μία διαδικασία που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί πολλές αντιδράσεις και για την οποία έχουν δημιουργηθεί κάποιες αμφιβολίες αναφορικά με την αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Είναι η δεύτερη απόπειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προτείνει υποψηφίους –η πρώτη κατέληξε σε φιάσκο, αφού η λίστα με τους τρεις Κύπριους υποψήφιους δικαστές (και οι τρεις γυναίκες) για το ΕΔΔΑ δεν έγινε αποδεκτή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής του εν λόγω Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα παράπονα των ενδιαφερομένων και υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση (της νέας διαδικασίας) έχουν αποσταλεί στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), όπως και σε πάνω από 100 μη κυβερνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης –εκ των οποίων αρκετοί ζητούν εξηγήσεις. Συνεπώς, η Επιτροπή Επιλογής του ΣτΕ αναμένεται να συνεδριάσει, πριν ή μετά τις ακροάσεις των τριών υποψηφίων, και για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας.

Πάθαμε, δεν μάθαμε

Πέρυσι έτσι καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2024, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Επιλογής του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναρτήθηκε κατάλογος, ο οποίος περιελάμβανε και τους υποψηφίους που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εκλογής ως δικαστές του ΕΔΔΑ. Μετά από συνέντευξη των υποψηφίων, η αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης εισηγήθηκε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση να απορρίψει τον κατάλογο που υποβλήθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση, διότι έκρινε ότι περιλαμβάνονταν και υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη θέση του δικαστή του ΕΔΔΑ και ζητούσε από την κυπριακή κυβέρνηση να υποβάλει νέο κατάλογο υποψηφίων. Η απόρριψη αφορούσε τη μία εκ των τριών υποψηφιοτήτων και ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο για υποψηφιότητα στο ΕΔΔΑ. Τον κατάλογο με τα τρία ονόματα των υποψηφίων είχε υποβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν σύστασης ειδικής οκταμελούς επιτροπής που είχε διορίσει το Υπουργικό του Συμβούλιο. Έναν χρόνο μετά, και έπειτα από τέτοιο πάθημα, φαίνεται να μην έχουμε πάρει το μάθημά μας.

Ρόλος Κόμπου

Στις 21/11/2023 το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποίησε το προηγούμενο πλαίσιο (2014/2015) για τη διαδικασία εκλογής Κύπριου δικαστή στο ΕΔΔΑ και ενέκρινε νέα πρόταση που ετοιμάστηκε από τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος «μετακόμισε» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (μετά από 16 χρόνια) στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Υιοθετήθηκε το δεύτερο μέρος της πρότασής του και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε: «(γ) Να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Εξωτερικών να προβαίνει στις εκάστοτε απαιτούμενες ενέργειες για εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών, διευθετήσεων και αρχών για υπόδειξη υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέσεις δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Σημειώνεται ότι στις «διαδικασίες, διευθετήσεις και αρχές» κανονικά θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και κριτήρια αξιολόγησης, η σύνθεση του Σώματος Επιλογής κ.λπ. Πάντως την πρόταση Κόμπου δεν την είδαμε, το δεύτερο μέρος που ρυθμίζει τη διαδικασία -δεν παραβιάζεται η αρχή της διαφάνειας; Δηλαδή, για μια θέση δικαστή, ένα πολιτικό πρόσωπο, ο ΥΠΕΞ, χρίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ο επικεφαλής της διαδικασίας που ο ίδιος πρότεινε, θέσπισε κανόνες, τους εφάρμοζε, προήδρευε του Σώματος Επιλογής, επικοινωνούσε με υποψηφίους, περιέγραψε τη διαδικασία στο Στρασβούργο, το υπουργείο του διοργάνωσε τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, και διορίζων και αυτοδιοριζόμενος ως πρόεδρος του Σώματος Επιλογής, αντί να αναλάβει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία ένα πραγματικά ανεξάρτητο Σώμα.

Ασάφειες

Επιπρόσθετα, στην προκήρυξη κενής θέσης δικαστή στο ΕΔΔΑ από το ΥΠΕΞ, γίνεται αναφορά σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (21/11/2023) για τη διαδικασία και επισημαίνεται ότι Σώμα Επιλογής (για το οποίο δεν αναφέρεται η σύνθεσή του) θα υποδείξει πέντε υποψηφίους και η επιλογή των τριών υποψηφίων θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «[..] Δυνάμει της ανωτέρω εγκριθείσας από το Υπουργικό Συμβούλιο Πρότασης, πληροφορείσθε ότι θα συσταθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σώμα Επιλογής, το οποίο θα αξιολογήσει τους αιτητές και θα υποδείξει μέχρι πέντε υποψήφιους προς την κυβέρνηση για λήψη τελικής απόφασης. [..] Η λήψη απόφασης για τα πρόσωπα τα οποία θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Δημοκρατίας θα ληφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα περιλαμβάνει τρεις υποψηφίους».

Αποκλεισμός… «Αποκλεισμός»

Τέλη Αυγούστου (26/08/2025), δύο ενδιαφερόμενοι για τη θέση του δικαστή στο ΕΔΔΑ προέβησαν σε καταγγελία στο Συμβούλιο της Ευρώπης για διάτρητη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων (Φάνης Μακρίδης/«Φ», 29/08/2025). Ο ένας εκ των δύο, που βρίσκεται στο εξωτερικό για νοσηλεία στενού συγγενικού του προσώπου που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό θέμα υγείας, καταγγέλλει ότι παρ' όλο που δήλωσε (ενημέρωσε και γραπτώς) ότι είναι έτοιμος να έρθει στην Κύπρο για συνέντευξη, εντούτοις, δεν κλήθηκε. Ούτε απαντήθηκαν τα αιτήματα/ενστάσεις που έθεσε. Την άνοιξη, λίγο πριν τη διαδικασία των συνεντεύξεων, ακαδημαϊκός, εκπρόσωπος ιδιωτικού πανεπιστημίου, αποχώρησε από το Σώμα (λόγω σύγκρουσης επαγγελματικού συμφέροντος με τουλάχιστον έναν από τους αιτούντες), χωρίς να αντικατασταθεί. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι αποκλείστηκε από τη διαδικασία, αφού δεν ειδοποιήθηκε από το Σώμα Επιλογής ότι τα αιτήματά του απορρίπτονται είτε δεν θα εξεταστούν, και άρα οφείλει να είναι παρών, ή ότι μπορεί να γίνει διαδικτυακά η συνέντευξη. Άλλη υποψήφια στο εξωτερικό έλαβε διευκόλυνση για εξ αποστάσεως συνέντευξη.

Υπερβολική εμπλοκή Εκτελεστικής εΕξουσίας;

Το Σώμα Επιλογής -στις 20/03/2025 έμαθαν οι υποψήφιοι ποια ήταν τα μέλη- απαρτιζόταν από τους:

1. Υπουργό Εξωτερικών (πρόεδρο)

2. Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

3. Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

4. Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

5. Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

6. Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

7. Εκπρόσωπο Πανεπιστημίου Κύπρου (από Νομική Σχολή)

8. Εκπρόσωπο Ιδιωτικού Πανεπιστημίου (από Νομική Σχολή)

Στις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Εξ Υπουργών Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται: «Το όργανο που είναι υπεύθυνο για την εισήγηση υποψηφίων θα πρέπει να έχει ισορροπημένη σύνθεση. Τα μέλη του θα πρέπει συλλογικά να διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και να χαίρουν σεβασμού και εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να προέρχονται από ποικίλα περιβάλλοντα, να έχουν παρόμοιο επαγγελματικό κύρος και να είναι απαλλαγμένα από αθέμιτες επιρροές, αν και μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες από εξωτερικές πηγές». Και αυτό ερμηνεύεται στο επεξηγηματικό σημείωμα των Κατευθυντήριων Γραμμών ως εξής: «Η σύνθεση του οργάνου επιλογής αποτελεί ουσιώδη παράμετρο. Συνήθως συστήνεται υπό την εποπτεία της κυβέρνησης και περιλαμβάνει μέλη προερχόμενα από τη διοίκηση (administration) και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο με την αυστηρή έννοια του όρου. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αθέμιτες επιρροές, καθώς η σύνθεση του τελικού καταλόγου υποψηφίων δεν πρέπει να είναι -ούτε να φαίνεται ότι είναι- αποτέλεσμα πολιτικής εύνοιας ή προτίμησης: όλα τα πρόσωπα που τελικά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψηφίων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους υπό ατομική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης». Στην περίπτωση τής Κύπρου, μέλη του Σώματος Επιλογής ήταν δύο εν ενεργεία υπουργοί (ο ΥΠΕΞ, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας, και ο Δικαιοσύνης), καθώς και ο νομικός σύμβουλος του κράτους, ενώ, στο δεύτερο στάδιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διόρισε τους υπουργούς και τους παύει όποτε θέλει, είχε την τελική επιλογή.

Σιγή από Κόμπο

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο ΥΠΕΞ επικρίνεται και για το ότι ευνόησε τον πρώην εργοδότη του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ο Κ. Κόμπος ήταν ιδρυτικό μέλος της Νομικής Σχολής), καταθέτοντας πρόταση το 2023 για προνομιακή μόνιμη συμμετοχή του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού ιδρύματος στο Σώμα Επιλογής (οι υπόλοιπες Νομικές Σχολές Πανεπιστημίων στην Κύπρο εκπροσωπούνται εκ περιτροπής). Ο «Π» επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, και του έθεσε τους προβληματισμούς, τα ερωτήματα και τις αμφισβητήσεις που προκύπτουν αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής Κύπριου δικαστή στο ΕΔΔΑ, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά.

Τρεις νομικοί

Για τη διαδικασία, τοποθετήθηκαν σχετικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρεις γνωστοί νομικοί:

Σίμος Α. Αγγελίδης (29/08/25): «Δυστυχώς κάθε μέρα στην Κύπρο παρακολουθούμε ένα νέο αρνητικό ρεκόρ. Μια διαδικασία που θα πρέπει να ελεγχθεί πλέον με πολύ προσεκτικό τρόπο και από την οποία προκύπτουν θέματα πολύ σοβαρά. Η Κύπρος πρέπει να στέλνει τους καλύτερους στο ΕΔΔΑ από εκείνους που πληρούν τα κριτήρια. Τι να πει κανείς!».

Χριστόφορος Χριστοφή (Legal Matters, 29/07/2025): «Καταγγελίες για αδιαφάνεια και παρατυπίες – Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών για το ΕΔΔΑ. Λυπηρό και ανησυχητικό που παρατηρούνται προβλήματα στη διαδικασία επιλογής υποψήφιων δικαστών για το ΕΔΔΑ. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε ολόκληρο ζήτημα για το ίδιο θέμα. Η διαδικασία ακυρώθηκε και επαναλήφθηκε το 2025, όμως και πάλι υπάρχουν καταγγελίες από τον Χρίστο Κληρίδη για ουσιώδεις παρατυπίες. Όπως γράφει ο Φ, ο Χρίστος Κληρίδης υπέβαλε αίτημα, εκ μέρους 2 εκ των 5 προσοντούχων υποψηφίων προς τα αρμόδια όργανα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως παγώσει/μην προχωρήσει οιαδήποτε διαδικασία ενώπιόν του για την εκλογή του Κύπριου δικαστή. Σε ανακοίνωση ο Χρίστος Κληρίδης αναφέρει ότι υπάρχει υποχρέωση για δημοσίευση του αποτελέσματος της εγχώριας διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο, πριν την αποστολή του καταλόγου υποψηφίων στο Στρασβούργο. Αυτή η θέση είναι ορθή.

Στις κατευθυντήριες αρχές που θέσπισε η Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ το 2012 αναφέρεται ρητά ότι: «V3. The final list of candidates to be presented to the Parliamentary Assembly should be made public by the High Contracting Party at national level». Αυτό, εξ όσων γνωρίζω, δεν έγινε ούτε τώρα ούτε σε προηγούμενες διαδικασίες, για άγνωστο λόγο. Επίσης, υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την ίδια τη διαδικασία επιλογής αλλά και τη δημοσιοποίησή της. Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ρητά: «III. Procedure for eliciting applications: 1. The procedure for eliciting applications should be stable and established in advance through codification or by settled administrative practice. This may be a standing procedure or a procedure established in the event of each selection process. Details of the procedure should be made public». Το μόνο που εντόπισα από έρευνα στο διαδίκτυο είναι μία ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ημερομηνίας 10/01/2025 με τίτλο: «Διαδικασία για πλήρωση της κενής θέσης δικαστή για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Στο έντυπο που επισυνάπτεται υπάρχει αναφορά στα διαδικαστικά, όπως, για παράδειγμα, ότι θα υπάρχει Σώμα Επιλογής χωρίς να δίδονται λεπτομέρειες για το ποιοι το απαρτίζουν. Θα ανέμενε κάποιος δημοσίευση των προσώπων που κρίνουν τους υποψηφίους. Δεν είδα να δημοσιοποιούνται αλλού, εκτός και εάν κάνω λάθος. Στην επιστολή Κληρίδη τίθενται και άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ακεραιότητα της διαδικασίας. Εάν το ΣτΕ κρίνει σκόπιμο να αναστείλει τη διαδικασία, ως το αίτημα του Χρίστου Κληρίδη, θα πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα που θα δημιουργήσει για δεύτερη φορά σοβαρή κρίση γύρω από τη διαδικασία επιλογής που επιλέχθηκε για την επιλογή το 2024 και 2025». Σημειώνεται η επιδοκιμασία (like) στην ανάρτηση από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη.

Αρτέμης Αρτεμίου (Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, 23/08/2025, απόσπασμα): «Απαράδεκτο: Η Πολιτεία δίνει το λάθος παράδειγμα. Η είδηση που δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο Τύπο σοκάρει: Υποψήφιος για τη θέση δικαστή στο ΕΔΔΑ αποκλείστηκε από τη διαδικασία, από το 7μελες Συμβουλευτικό Σώμα Επιλογής, επειδή συνόδευε το παιδί του σε θεραπεία στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε για μια απλή τυπικότητα. Μιλάμε για την ουσία: για το πώς οι θεσμοί αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο, την οικογένεια, την ίδια τη ζωή. Ο αποκλεισμός του αιτητή ξεπερνά το πρόσωπο και την υποψηφιότητά του. Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος αγωνιά περισσότερο για το παιδί του παρά για το μέλλον του ως δικαστής. Η εξέλιξη αυτή αγγίζει τον πυρήνα των αξιών που οφείλει να υπηρετεί η Πολιτεία. Τι μήνυμα δόθηκε στους γονείς που ζουν τον καθημερινό γολγοθά της ασθένειας των παιδιών τους; Ότι το κράτος γυρίζει την πλάτη; Ότι η ανθρωπιά είναι πολυτέλεια; Ότι η Δικαιοσύνη χωρά μόνο όσους δεν έχουν οικογενειακά βάρη; Δεν αμφισβητώ την αξία των υπόλοιπων υποψηφίων. Αντίθετα. Αμφισβητώ όμως ευθέως την ευαισθησία των θεσμών που δεν μπόρεσαν να δείξουν ούτε την ελάχιστη κατανόηση ούτε μια απλή διευκόλυνση, π.χ. μια διαδικτυακή συνέντευξη. Σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς είναι εύθραυστη, η αδιαφορία αυτή είναι επικίνδυνη. Η Πολιτεία δεν κρίνεται μόνο από τους νόμους και τις διαδικασίες της αλλά, κυρίως, από το παράδειγμα που δίνει. Και εδώ, το παράδειγμα ήταν τραγικό: μια Πολιτεία ψυχρή, απρόσωπη, σκληρή. Αν δεν μπορούμε να περιμένουμε ανθρωπιά από εκείνους που επιλέγουν τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, τότε από ποιον; [..] Νεότερη προσθήκη: Τα γεγονότα όπως τα επιβεβαίωσα καθιστούν, κατά τη γνώμη μου, τη διαδικασία επαίσχυντη καθώς, μεταξύ άλλων, προβάλλονται προφάσεις εν αμαρτίαις».

Δικαστής στο ΕΔΔΑ

Πληροφοριακά είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι κάθε κράτος μέλος του ΣτΕ έχει έναν εθνικό δικαστή στο ΕΔΔΑ, ο οποίος είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους, ενεργεί όμως (έτσι οφείλει) πάντα ως ανεξάρτητος δικαστής. Παλαιότερα, μάλιστα, δύο δικαστές, Λουκαΐδης και Ροζάκης, είχαν… χαρακτηριστεί «εφιάλτες», «προδότες», «ανθέλληνες» κ.λπ. Σε σχετική κυπριακή απόφαση αγωγής λιβέλου Λουκαΐδης v. Πρώτο θέμα Α.Ε. κ.ά. (2013) 1 ΑΑΔ 313, η εν λόγω ανεξαρτησία επιδοκιμάστηκε: «Όλα όσα λέγονται από τον εφεσείοντα και προκύπτουν από το δημοσίευμα έχουν ως άξονα την αντίληψη ότι, καθ' όσον οι αποφάσεις του εφεσείοντα δεν δικαιώνουν αλλά καταδικάζουν την Ελλάδα, ο εφεσείων υπέχει θέση "Εφιάλτη", δηλαδή προδότη, ακριβώς διότι οι αποφάσεις του αντιστρατεύονται τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή όμως, στην περίπτωση ενός ευρωδικαστή, δεν είναι η έννοια του ανθέλληνα και προδότη, αφού το καθήκον του είναι να αποφασίζει με αναφορά στις αρχές και τη νομολογία του ΕΔΔΑ, ασχέτως αν οι αποφάσεις του απολήγουν να είναι καταδικαστικές για την Ελλάδα με την οποία συνδέεται ως ο δικαστής της Κύπρου. Είναι προς τούτο που απευθύνεται και η παρατήρηση του ευπαιδεύτου πρωτόδικου δικαστή ότι ο εφεσείων «θα πρέπει να νιώθει περήφανος αφού ως ανεξάρτητος και αμερόληπτος δικαστής έπραξε αυτό που η δικαστική του συνείδηση επέβαλλε ως ορθό και δίκαιο”».

Παρεξήγησαν τον ρόλο

Στη χώρα μας, κάποιοι φαίνεται να έχουν παρεξηγήσει τον ρόλο του εθνικού δικαστή, θεωρώντας τον ως να είναι περίπου μέλος της κυβέρνησης, ο οποίος πρέπει να ενεργεί ως υπερασπιστής ενεργειών του κράτους από το οποίο προέρχεται, αντί ως ανεξάρτητος δικαστής. Σε σχέση με την Κύπρο, από το ΕΔΔΑ εκδίδονται αποφάσεις όχι μόνον για το κυπριακό ζήτημα (περιουσιακό κ.ά.) αλλά και για εμπορία προσώπων, απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού φυλακισμένων προσώπων, σεξιστικά στερεότυπα από ανακριτικές ή και εισαγγελικές Αρχές, παραλείψεις και σφάλματα στη διεκπεραίωση θανατικών ανακρίσεων, καθυστερήσεις στην εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων, pushbacks, θέματα σύγκρουσης συμφέροντος κ.λπ. Υπενθυμίζεται η πρόσφατη ετυμηγορία του ΕΔΔΑ για απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να αναστείλει την ποινική δίωξη πολιτικού προσώπου που καταγγέλθηκε από 28χρονη για υπόθεση βιασμού. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σοβαρές παραλείψεις στην ποινική διαδικασία και επιλήψιμη μεταχείριση του θύματος από τη Νομική Υπηρεσία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη στάση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα - προκλήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις, με πολλές φωνές να ζητούν την παραίτηση τού τελευταίου. Πηγές, που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο, ανέφεραν στον «Π», υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι «τον τελευταίο Κύπριο δικαστή στο ΕΔΔΑ, Γιώργο Σεργίδη, κάποιοι των υψηλών δωμάτων δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι γιατί δεν ήταν του “χεριού” τους αλλά λειτουργούσε ουδέτερα και όχι μεροληπτικά υπέρ της χώρας μας -έτσι όπως πρέπει δηλαδή. Για αυτό και η προσπάθεια είναι να γίνει, αυτή τη φορά, ένας βολικός διορισμός. Έχει ήδη διαφανεί ότι προκαλείται ζημιά στην εικόνα κάποιων ως «ανεξάρτητων προσωπικοτήτων» ή ως πολιτικών προσώπων, από τη νομολογία του ΕΔΔΑ για την Κύπρο.

*Παράφραση της περίφημης φράσης «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια». Εδώ ίσως να ταιριάζει καλύτερα η λέξη «ανεξάρτητη» στη θέση της λέξης «τίμια».