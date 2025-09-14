Χριστοδουλίδης: Επικοινώνησε με Εμίρη του Κατάρ και πρόεδρο του Ισραήλ - Ζήτησε περιφερειακή σταθερότητα

Συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ είχε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία καταδίκασε την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Λευκωσίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι συνομίλησε με τον Εμίρη του Κατάρ. «Τόνισα ότι καταδικάζουμε την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Επανέλαβα επίσης την αλληλεγγύη της Κύπρου και αναγνώρισα τον ζωτικό ρόλο του Κατάρ στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την περιφερειακή ειρήνη», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Εξάλλου, σε σημερινή του γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των άριστων διμερών σχέσεων σε μια σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα οφέλη που απορρέουν τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Συμπλήρωσε ότι έγινε αναφορά και στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που, όπως σημειώνει, θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την προώθηση ζητημάτων περιφερειακής σημασίας και για την ενίσχυση των προτεραιοτήτων των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Τηλεφωνική συνομιλία ΠτΔ με Πρόεδρο Ισραήλ για πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή

Αργότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αντάλλαξε απόψεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και τις προκλήσεις που αυτές ενέχουν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που έλαβε χώρα την Κυριακή.

