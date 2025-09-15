Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενεύη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΕ), μεταβαίνει σήμερα στη Γενεύη, για να συμμετάσχει στις εργασίες της 55ης Συνόδου της Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που θα διεξαχθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ανακοίνωση από τη Βουλή αναφέρει ότι την Επιτροπή θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, οι πρόσφατες εξελίξεις στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και ο προγραμματισμός της ετήσιας συνόδου της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, που θα λάβει χώρα παράλληλα με τη 14η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ (MC14), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Καμερούν τον Μάρτιο του 2026.

Τέλος, κατά τη συνεδρία θα εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας, της προβολής και της πολιτικής απήχησης της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Οργανισμού.

