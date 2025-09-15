Αντόνιο Κόστα: Σημαντική η Κυπριακή Προεδρία για ενίσχυση σχέσεων με γείτονες στην περιοχή - Ενημερώθηκε για Κυπριακό

η σημασία της Κυπριακής Προεδρίας για ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με γειτονικές χώρες στην περιοχή εξήρε από τη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην αρχική του τοποθέτηση στη διάρκεια δηλώσεων στα ΜΜΕ, μετά το γεύμα εργασίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Κόστα για επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επανέλαβε ότι η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και θα κλείσει όσο πιο έγκαιρα μπορεί τον φάκελο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ανέφερε ότι συζήτησε με τον κ. Κόστα επίσης θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, την ευρωπαϊκή αυτονομία και θέματα ασφάλειας και άμυνας και το πρόγραμμα SAFE, θέματα ανταγωνιστικότητας και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η θέση της Κύπρου για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη ενώ αναφέρθηκε και στην σχεδιαζόμενη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με ηγέτες της περιοχής εξαιτίας της γειτνίασής μας και των εξαιρετικών μας σχέσεων.

Ενημέρωσε και τον κ. Κόστα για τις επαφές με την απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει και της ΓΣ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Κόστα, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ανέφερε ότι η επίσκεψη είναι σημαντική γιατί είναι σημαντικό οι θεσμοί να είναι κοντά στους πολίτες της ΕΕ.

Ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή για την ειρήνη στην ΕΕ και θα διαχειριστούμε εκτός από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θέματα αυξήσεων των επενδύσεων, ασφάλειας και άλλα. Χαιρέτισε και την πρόσφατη εξαγγελία από την Πρόεδρο της Κομισιόν για σταθμό πυρασφάλειας στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που μας επηρεάζει όλους.

Χαιρέτισε και την πρωτοβουλία της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα.

ΠτΔ: «Στόχος μας να λειτουργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής»

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Αντόνιο Κόστα για περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ανέφερε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση για σειρά θεμάτων που άπτονται της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, σε 107 μέρες από σήμερα. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε στενά με εσάς με την ομάδα σας, με την Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη, να λειτουργήσουμε - και αυτό θα πράξουμε - ως έντιμος διαμεσολαβητής, ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την ευρωπαϊκή αυτονομία, καθιστώντας την Ένωσή μας ακόμα πιο ισχυρή σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις τις οποίες φιλοδοξούμε και να αντιμετωπίσουμε αλλά να μετατρέψουμε και σε ευκαιρίες», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζητήθηκαν ορισμένοι από τους βασικούς φακέλους τους οποίους θα διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία, όπως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, προσθέτοντας ότι «αναμένονται δύσκολες και μακρές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας», οι οποίες «είναι καθοριστικές για τη χρηματοδότηση των συλλογικών μας προτεραιοτήτων τα επόμενα χρόνια». «Η Κύπρος θα συνεργαστεί στενά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο σε αυτό το σημαντικό θέμα έγκαιρα», επεσήμανε.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη σημασία να επιτευχθεί έγκαιρη συμφωνία και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικατοπτρίζει τις σημερινές προτεραιότητες της Ένωσης, αλλά και να διασφαλίζει παραδοσιακές σημαντικές πολιτικές, όπως η Πολιτική Συνοχής.

Αναφερόμενος στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι ως «Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά υπό την ηγεσία του Αντόνιο (Κόστα) και της Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν), προχωρήσαμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ξεφύγαμε από τις συζητήσεις, πήγαμε ένα βήμα περαιτέρω για ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων». Όπως είπε, «η Κύπρος αξιοποίησε αυτές τις νέες ευκαιρίες, όπως το εργαλείο SAFE, με σκοπό την ενίσχυση των δικών μας αμυντικών δυνατοτήτων, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, αλλά την ίδια στιγμή και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφερόμενος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα εργαστούμε, μεταξύ άλλων, για μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου προς όφελος ασφαλώς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των οικονομιών μας». «Θα εργαστούμε επίσης σε θέματα όπως η άρση των εμποδίων για την ενιαία αγορά, όπως επίσης και η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών», συμπλήρωσε.

Σημειώνοντας ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά ζητήματα όπως η συνεχιζόμενη παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση της Κύπρου στο πλευρό της Ουκρανίας. «Παραμένει σταθερή η θέση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς σεβασμό στην κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας», τόνισε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι η Κύπρος, ως το κράτος μέλος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή και με εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής, θα αξιοποιήσει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «με μοναδικό στόχο να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά με τη γειτονιά μας». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις προετοιμασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και τον σχεδιασμό μας για μια συνάντηση με ηγέτες της περιοχής και τα 2 προγραμματισμένα (Συμβούλια) εδώ στην Κύπρο, για τα οποία θα συνεργαστούμε στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ομάδα του».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, την προσπάθεια της ε/κ πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, για την παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς επίσης και για επικείμενη συνάντηση στη Νέα Υόρκη μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «για την ξεκάθαρη θέση τόσο του ιδίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έμπρακτη και ουσιαστική εμπλοκή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας», όπως αποδεικνύεται και από τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την κοινή επιστολή του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον ΓΓ των ΗΕ, πριν από τη διευρυμένη διάσκεψη στη Γενεύη.

Κόστα: «Η ΕΕ βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι επισκέψεις του στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πολύ σημαντικές, διότι είναι σημαντικό να έρθουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, αλλά και για να συναντηθεί με τους ηγέτες.

Πρόσθεσε ότι η επικείμενη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι «πάρα πολύ σημαντική και έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ειρήνη στην Ευρώπη, όπου καλούμαστε να διαχειριστούμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου χρειάζεται να αυξήσουμε την επένδυση μας στη δική μας ασφάλεια – και ασφάλεια σημαίνει (αύξηση) στην αμυντική δυνατότητα και προστασία των πολιτών και κοινωνιών μας». Επεσήμανε ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν για εγκαθίδρυση στην Κύπρο ενός Κέντρου Καταπολέμησης Πυρκαγιών.

Ανέφερε, επίσης, ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αλλά και η Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Κόστα ανέφερε ακόμη ότι η ΕΕ βασίζεται στην Προεδρία της Κύπρου, ανάμεσα σε άλλα, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για την επένδυση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.

Επεσήμανε εξάλλου ότι «βασιζόμαστε στην Κύπρο για να διασφαλίσουμε ότι ερχόμαστε πιο κοντά στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είστε σε μια γεωστρατηγική θέση, πολύ σημαντική για την ΕΕ στο σύνολό της και βασιζόμαστε σε εσάς για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους γείτονές μας», επαινώντας τη θέση της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη Γάζα και για τον θαλάσσιο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Το SAFE ανοικτό για τρίτες χώρες που δεν απειλούν κράτη μέλη

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν την ενίσχυση της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού και πρόσφατα απειλήθηκε η Πολωνία, με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να αποφασίζει την ενίσχυση των ανατολικών του συνόρων, και ερωτηθείς πώς σκοπεύει η ΕΕ να ενισχύσει τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά της σύνορα, και πώς διασφαλίζεται ότι τρίτα κράτη, όπως η Τουρκία που κατέχει παράνομα μέρος της Κύπρου, που δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες, δεν θα συμμετέχουν στο SAFE, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής μας».

Την ίδια ώρα, εξέφρασε ικανοποίηση «γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την ηγεσία του Αντόνιο (Κόστα) και της Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν), ξέφυγαν από αυτές τις πολύωρες συζητήσεις που είχαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και έχουμε πλέον, μέσα από αποφάσεις, μέσα από προγράμματα όπως το SAFE, προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που αντανακλούν και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα κράτη μέλη, να ενισχυθεί η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά γιατί έχει αποφασιστεί, στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία. «Ήδη έχει ξεκινήσει εσωτερικά η προεργασία, έτσι ώστε εντός Νοεμβρίου να υποβάλουμε τις εισηγήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ ισχυρό εργαλείο που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Εν συνεχεία, ανέφερε ότι «αξιοποιούμε και άλλες ευκαιρίες που μας δίνονται, είτε μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε με άλλα κράτη της περιοχής», προσθέτοντας ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία αντλεί σημαντική χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας στο δημοσιογραφικό ερώτημα για την Τουρκία, σημείωσε ότι η συμμετοχή της οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία άμυνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη και των 27 κρατών μελών. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε, να δίνουμε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτα κράτη, τα οποία απειλούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Είναι λες και - γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά- η Ευρωπαϊκή Ένωση» χρηματοδοτεί «την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, η οποία έχει εισβάλει παράνομα σε έδαφος χώρας της περιοχής. Άρα, αντιλαμβάνεστε, υπό αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Κόστα είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι κανόνες του προγράμματος SAFE είναι πολύ σαφείς. Είναι ανοικτό για τρίτες χώρες, αλλά για τρίτες χώρες που δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια κάθε κράτους μέλους. Σε κράτη που επιτίθενται ή απειλούν την ασφάλεια κράτους μέλους δεν μπορεί να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν το SAFE», σημείωσε. «Για να χρησιμοποιηθεί το SAFE από μια τρίτη χώρα, αυτή θα πρέπει να υπογράψει αμυντική συμφωνία που πρέπει να τύχει έγκρισης από όλα τα κράτη μέλη», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί αμυντικό στρατιωτικό οργανισμό, ενώ η ΕΕ όχι, προσθέτοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν μιλούσε στην ΕΕ για θέματα άμυνας, όμως αυτό έχει αλλάξει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Τώρα οικοδομούμε πάλι μια Ευρώπη άμυνας», είπε, με το πρόγραμμα SAFE και άλλα προγράμματα, προσθέτοντας ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα δοθούν σημαντικά κονδύλια για την άμυνα των κρατών μελών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε επίσης ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE και άλλα, προωθείται και η συνεργασία των κρατών μελών, αλλά και των αμυντικών βιομηχανιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ο στόχος είναι να χτίσουμε στο πλαίσιο και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που περιλαμβάνει την ασφάλεια όλων των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ