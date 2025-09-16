Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης το Βραβείο Δημοκρατίας 2025

Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, απονεμήθηκε το Βραβείο Δημοκρατίας 2025 από την ΜΚΟ Πολιτεία, σε αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής του στην υπεράσπιση της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και για την έμπρακτη στήριξή του προς τον παλαιστινιακό λαό.

Το Βραβείο Δημοκρατίας που παρέλαβε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, κ. Τάσος Κωστέας, ο οποίος ευχαρίστησε την «Πολιτεία» για την τιμή, υπογραμμίζοντας ότι η Ειρήνη και η Δημοκρατία αποτελούν αλληλένδετες αξίες που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος της «Πολιτείας» κα Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, ενώ το σκεπτικό της βράβευσης παρουσίασε ο Επίτιμος Πρόεδρος της «Πολιτείας», Δρ. Νίκος Περιστιάνης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι ποιητικές παρεμβάσεις του Τάκη Χατζηγεωργίου, που πλαισίωσαν το πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα της βραδιάς.