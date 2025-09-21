Το σκάνδαλο του αιώνα: Η καταστροφική πορεία της κατά τα άλλα πιο κρίσιμης ενεργειακής υποδομής

Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης μιλούσε τον Δεκέμβριο του 2007 για το «σκάνδαλο του αιώνα», αναφερόμενος στις τότε μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου για την προώθηση της πλωτής μονάδας φυσικού αερίου καταγγέλλοντας συμφέροντα πολιτικών και άλλων προσώπων, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα επακολούθησε επί δικής του θητείας αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Τέλη Μαρτίου του 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενημέρωσε την ΚΔ ότι έχει εκκινήσει τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων από την ΕΤΥΦΑ, την κινέζικη κοινοπραξία CPP ή και άλλους εμπλεκόμενους, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του έργου του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο. Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2018, με συνολική αξία πέραν των €500 εκατ., και κατακυρώθηκε στη CPP τον Αύγουστο του 2019. Μέχρι σήμερα πληρώθηκαν €200 εκατ.

Όλα λάθος εξαρχής

Είχε προηγηθεί, τον Ιανουάριο του 2024, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που επιγραμματικά κατάγγελλε πως:

1. Όχι μόνο το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, όπως διατυμπάνιζε η ΕΤΥΦΑ, αλλά έμπαζε από παντού. Δεν διασφαλίστηκε ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού με τον αποκλεισμό των δύο εκ των τριών προσφοροδοτών, με αποτέλεσμα στο στάδιο αξιολόγησης σε έναν και μόνο προσφοροδότη.

2. Στο σχήμα του μοναδικού έγκυρου προσφοροδότη, συμμετείχαν εταιρείες που είχαν εμπλοκή σε νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έργων στην Ελλάδα, ενώ ανώτερα στελέχη συνδεδεμένης εταιρείας στην Κύπρο είχαν ομολογήσει ενοχή και καταδικάστηκαν για δεκασμό δημόσιου λειτουργού στο σκάνδαλο με τα σκουπίδια. Αυτό, με βάση τον νόμο, θα ισοδυναμούσε με αποκλεισμό της CPP, ωστόσο με την παρότρυνση της τότε κυβέρνησης αποφασίστηκε ότι δεν υπήρχε εναλλακτική επιλογή για να έρθει φυσικό αέριο στην Κύπρο. Αν ακυρωνόταν ο διαγωνισμός, θα χάνονταν τα €105 εκατ. από την ΕΕ και θα μετατίθετο για τουλάχιστον πέντε με έξι χρόνια αργότερα η έλευση φυσικού αερίου και τα οφέλη που θα είχε η κυπριακή οικονομία.

3. Οι καθυστερήσεις από πλευράς του εργολάβου ξεκίνησαν με το καλημέρα –το έργο, συνολικής διάρκειας 24 μηνών, ξεκίνησε πέντε μήνες μετά την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης εργασιών- οι απαιτήσεις αυξάνονταν με την πάροδο του χρόνου και μετέθεταν τα χρονοδιαγράμματα της ολοκλήρωσης των εργασιών.

Όχι άλλο… κάρβουνο

Πέρα, λοιπόν, από τον κίνδυνο να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε ένα έργο που, όπως θα δούμε πιο κάτω, υπάρχει κίνδυνος να μην παραδοθεί ποτέ –αυτό θα το γνωρίζουμε σε δύο με τρεις μήνες από την έκθεση του project manager που προσελήφθη τον περασμένο Μάιο μετά τη γείωση της παρούσας κυβέρνησης που διαλαλούσε πως έχει πλαν μπι- επιδοτούμε ως Κύπριοι πολίτες την απουσία του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, την καταστροφική πορεία της πιο κρίσιμης ενεργειακής υποδομής στη σύγχρονη ιστορία του, πληρώνοντας, μέσα από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ, το τίμημα της ανεπάρκειας των εκάστοτε κυβερνήσεων και της κακοδιαχείρισης.

Πόσα πληρώνουμε την ανικανότητά τους

Αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό στην Κύπρο πληρώνει 5 σεντ περισσότερα την κάθε κιλοβατώρα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. 33 σεντς/kWh έναντι 28 σεντ/kWh ο μέσος Ευρωπαίος. Κάτι που αναδεικνύει τη χώρα μας την 7η ακριβότερη στην ΕΕ.

Ακόμη χειρότερα, στη βάση του δείκτη αγοραστικής δύναμης η Κύπρος είναι η δεύτερη ακριβότερη με 36,1 σεντ, την ώρα που π.χ. στην Ισπανία, μία χώρα όπου οι μέσοι μισθοί συγκρίνονται με την Κύπρο, η τιμή του ρεύματος με όρους αγοραστικής δύναμης είναι 26,6 σεντ, 9,5 σεντ (26%) κάτω από αυτήν που πληρώνουν οι Κύπριοι.

Δε, η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ ανέρχεται στα 21 σεντ ανά kWh την ώρα που χώρες όπως η Ελλάδα, που καίνε φυσικό αέριο, η τιμή παραγωγής ρεύματος είναι γύρω στα 18 σεντ ανά kWh, μία διαφορά ύψους 14%.

Το περιβαλλοντικό, που σχετίζεται και με την ανθρώπινη υγεία λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μας κόστισε από το 2018 μέχρι αρχές του 2025 €1,11 δις. Εάν είχαμε ένα λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο, ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος θα ήταν κατά 20% μειωμένος.

Από την εποχή του αείμνηστου Ρολάνδη στο τιμόνι του Υπουργείου Ενέργειας ήταν ξεκάθαρο πως θα υπήρχαν σημαντικές εξοικονομήσεις από την έλευση αερίου. Τότε γινόταν λόγος για 50% στην τιμή του ρεύματος, σήμερα το ποσοστό λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά έπεσε στο 30%, μάλιστα με τη συμπερίληψη του οφέλους του ανοίγματος της ανταγωνιστικής αγοράς και της μείωσης των κονδυλίων για εκπομπές ρύπων. Υπολογίζεται πως αν σήμερα πληρώσουμε 32,7 σεντ, μαζί με το πάγιο, τη χρήση δικτύου, τις ΑΠΕ κ.λπ. με φυσικό αέριο θα πληρώναμε έως και 10 σεντ λιγότερα. Εν ολίγοις σήμερα ένα μέσο νοικοκυριό πληρώνει €400 τον χρόνο, τη διμηνία €66, ένα ποσό που ούτε το 100% δεν μπορεί να αναπληρώσει η όποια ΑΤΑ ή η όποια φορολογική μεταρρύθμιση, καθιστώντας τον Κύπριο αιχμάλωτο στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σοβαρές απώλειες υπάρχουν και από τη μειωμένη απόδοση των μηχανών της ΑΗΚ που συνεχίζουν να καίνε μαζούτ και ντίζελ αλλά και από τις δύο μονάδες παραγωγής, τη Μονάδα 6 της ΑΗΚ και μία δεύτερη ιδιωτικών συμφερόντων που είναι πλήρως εγκατεστημένες, πλην όμως δεν λειτουργούν. Η ανεπάρκεια ρεύματος δε, που με ένα μερικό ή ολικό μπλακ άουτ θα κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια στην οικονομία, οδηγεί με απόφαση του ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη στην παραγγελία πανάκριβων υβριδικών μονάδων στην ΑΗΚ που θα εγκατασταθούν στη Δεκέλεια.

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών διερευνά η EPPO -και μπορούμε να αισθανόμαστε ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το «σκάνδαλο του αιώνα» σε μία σύμβαση μισού δις, που μπορεί και να χαθούν, αποτελεί εχέγγυο για ταυτοποίηση των ευθυνών αποδεικνύεται με τον πιο περίτρανο τρόπο- η αποτυχία των κυπριακών κυβερνήσεων διαχρονικά να χαράξουν και να υλοποιήσουν έναν ρεαλιστικό ενεργειακό σχεδιασμό μάς κρατά ομήρους του υψηλού ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής ανεπάρκειας.

Έλευση φυσικού αερίου: Ένα αδιέξοδο και ατελέσφορο εγχείρημα