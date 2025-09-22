Σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας: Καταγγελίες για συγκάλυψη και εκφοβισμό

Όπως αποκαλύπτεται σε επιστολή-καταγγελία μιας εκ των παραπονουμένων προς την επίτροπο Διοικήσεως, η πειθαρχική έρευνα που διατάχθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας δεν διαπίστωσε τίποτα το μεμπτό, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποφασίστηκε η ποινική του δίωξη. Η παράλληλη έρευνα, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη στο Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας, μετά από καταγγελία παραπονούμενης για σεξουαλική παρενόχληση, δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα, καθώς δεν δόθηκαν στο Τμήμα όλα τα στοιχεία της πειθαρχικής έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας

Στην αναζήτηση ευθυνών σχετικά με την υπόθεση του υψηλόβαθμου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση δύο γυναικών υφισταμένων του, προχωρεί η Βουλή. Όπως διαπιστώθηκε, ενώ τελούσε υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, έλαβε προαγωγή πριν από περίπου ένα χρόνο και αυτομάτως κατέστη προϊστάμενος των δύο γυναικών. Απομακρύνθηκε από τη θέση του μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά την ενημέρωση που έλαβε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου από την Αστυνομία, ότι καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση σε βάρος του.

Η έκκληση για βοήθεια που απηύθυνε η μία παραπονούμενη, με επιστολή της προς την επίτροπο Διοικήσεως τον περασμένο Οκτώβριο, έπεσε στο κενό. Όπως δήλωσε στον «Π», μέχρι σήμερα δεν έλαβε απάντηση από την επίτροπο.

Στην επίμαχη επιστολή, που κατέχει ο «Π», η παραπονούμενη κατήγγειλε το κουκούλωμα της πειθαρχικής έρευνας που διενεργήθηκε εναντίον του συγκεκριμένου υψηλόβαθμου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, καθώς δεν διαπιστώθηκε τίποτε το μεμπτό. Η ίδια, επίσης στέλεχος στο Υπουργείο Παιδείας, κατήγγειλε τη σεξουαλική παρενόχλησή της και στο Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά, όπως την ενημέρωσε το Τμήμα, δεν μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την υπόθεση γιατί από το Υπουργείο Παιδείας δεν δόθηκαν όλα τα τεκμήρια/καταθέσεις/μαρτυρίες της πειθαρχικής, «αλλά παρέλαβε μόνο κάποιες μαρτυρίες». Η επιστολή της παραπονούμενης προς την επίτροπο Διοικήσεως, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, είναι αρκούντως αποκαλυπτική.

Είχε και άλλες καταγγελίες...

Εναντίον του εν λόγω υψηλόβαθμου στελέχους υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, ωστόσο οι παραπονούμενες υπαναχώρησαν, φοβούμενες αντίποινα, μιας και ήταν ο προϊστάμενός τους. Οι μόνες που έσπασαν τη σιωπή τους και δεν απέσυραν τις καταγγελίες τους, επιμένοντας μέχρι τέλους παρά την εργασιακή παρενόχληση και το bullying που όπως καταγγέλλουν δέχονταν στο Υπουργείο Παιδείας τόσο από τον κατηγορούμενο όσο και από τον κύκλο του, είναι δύο: Η πρώτη είναι εκπαιδευτικός που κατέχει υψηλόβαθμη θέση στο Υπουργείο Παιδείας. Η δεύτερη, επίσης εκπαιδευτικός, που υπηρετούσε για ορισμένες ημέρες στο υπουργείο, κατήγγειλε ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον συγκεκριμένο όταν ήταν μόλις 16 ετών. Βρήκε το θάρρος να μιλήσει αρκετά χρόνια μετά και αφού ενημερώθηκε για την καταγγελία της πρώτης.

Λόγω της θέσης που κατείχε μέχρι και την περασμένη εβδομάδα οπότε και απομακρύνθηκε, ο κατηγορούμενος είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει την αξιολόγηση, την τοποθέτηση, ακόμη και την προαγωγή τόσο των δύο γυναικών που τον κατήγγειλαν όσο και του συντρόφου της μίας, ο οποίος επίσης είναι εκπαιδευτικός.

Συνεδριάζει σήμερα η Βουλή

Για να δώσει απαντήσεις κλήθηκε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Πρόσκληση να παραστεί στη συνεδρία έλαβε και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου μιας και είχε εμπλοκή στην υπόθεση και τμήμα του υπουργείου του. Όπως μας λέχθηκε, η κ. Μιχαηλίδου απουσιάζει στο εξωτερικό.

Κατόπιν εισήγησης της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συζητήσει σήμερα το εξής θέμα: «Παραβίαση των δικαιωμάτων θυμάτων στη δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπαρκούς εφαρμογής του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία».

Αφορμή για την εγγραφή του θέματος αποτέλεσε η γνωστή πλέον υπόθεση στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία έφερε στο φως ο «Πολίτης», με τη Βουλή να αναζητά τους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο υψηλόβαθμο στέλεχος παρέμεινε προϊστάμενος των δύο παραπονουμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που εκκρεμούσαν εναντίον του.

Η επιστολή Α. Ατταλίδου

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι εκπρόσωποι της Υπουργού Παιδείας και του Γενικού Εισαγγελέα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν να μην προέκυψαν οποιαδήποτε ευρήματα σε βάρος του συγκεκριμένου στελέχους κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής έρευνας, η οποία διατάχθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, τη στιγμή που στη συνέχεια αποφασίστηκε η ποινική δίωξή του;

Είναι γνωστό ότι, στο πλαίσιο πειθαρχικής διερεύνησης, ο εμπλεκόμενος λειτουργός συνήθως τίθεται σε διαθεσιμότητα, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει μάρτυρες ή να αποκρύψει στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, αλλά έλαβε και προαγωγή.

Η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, που έδειξε έμπρακτο ενδιαφέρον για τις παραπονούμενες, απέστειλε στις 6 Αυγούστου 2024 επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Στην επιστολή της έγραφε τα εξής: «Έχω ενημερωθεί πως τον Μάρτιο του 2023 καταγγέλθηκε στη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου για σεξουαλική παρενόχληση. Το θέμα κατέληξε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο διέταξε πειθαρχική έρευνα τον Νοέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα, έχω πληροφορηθεί ότι ο καταγγελλόμενος διατηρούσε όλες τις αρμοδιότητές του μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί αρκετές εξ αυτών, συμμετέχοντας συχνά σε κοινές συναντήσεις με την καταγγέλλουσα και τους μάρτυρες. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν καταγγελίες από τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα. Οι δύο εξ αυτών αφορούσαν παλαιότερα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και η τρίτη αφορούσε ταπεινωτική και απαξιωτική συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον. Με βάση τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, ενδέχεται να μην τηρούνται οι υποχρεώσεις του εργοδότη όπως ορίζονται στα εδάφια του άρθρου 12 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου».

Με βάση τα παραπάνω, η κ. Ατταλίδου κάλεσε την υπουργό Παιδείας να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της καταγγελίας;

Πότε τέθηκε το θέμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου;

Πότε ολοκληρώθηκε το πόρισμα της πειθαρχικής έρευνας και για ποιο λόγο δεν κοινοποιήθηκε το περιεχόμενό του στα ενδιαφερόμενα μέρη;

Με ποιον ακριβώς τρόπο παρασχέθηκε προστασία, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, στο θύμα από τον φερόμενο θύτη, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας;

Σύμφωνα με τις παραπονούμενες, υπήρχαν και άλλες γυναίκες στο Υπουργείο Παιδείας που κατήγγειλαν τη σεξουαλική παρενόχλησή τους από το συγκεκριμένο στέλεχος, αλλά τελικά υπαναχώρησαν. Φοβήθηκαν την αντίδρασή του μιας και ήταν ο προϊστάμενός τους

Τον απάλλαξαν στην πειθαρχική

Η απάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, προς τη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου δόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2024, χωρίς ωστόσο να απαντά σε όλα τα ερωτήματα που της είχαν τεθεί. Ειδικότερα, στην επιστολή της υπουργού επισημαίνονταν τα εξής:

1 Το Υπουργείο Παιδείας έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Συγκεκριμένα, προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από τον λειτουργό που καταγγέλθηκε και ότι η εν λόγω διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, μετά από μελέτη του πορίσματος της έρευνας δεν προκύπτει στοιχειοθέτηση οποιουδήποτε αδικήματος για προώθηση ή διενέργεια πειθαρχικής δίωξης.

2 Το υπουργείο ενημερώθηκε για τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω επιστολής της επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2019. Το υπουργείο ανταποκρίθηκε και, στις 2 Μαΐου 2019, εγκρίθηκε από τον τότε υπουργό η σύσταση Επιτροπής Ισότητας με έναν συντονιστή και έξι μέλη. Η Επιτροπή Ισότητας του Υπουργείου συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι και σήμερα.

«Είμαστε φοβισμένες, αναστατωμένες και αγχωμένες...»

Μια εκ των γυναικών που έχουν προχωρήσει σε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας και η οποία κατέχει υψηλόβαθμη θέση στο υπουργείο, απέστειλε στις 23 Οκτωβρίου 2024 επιστολή προς την επίτροπο Διοικήσεως, με την οποία εκλιπαρούσε για άμεση βοήθεια και παρέμβαση. Αφορμή για την έκκλησή της αποτέλεσε η πληροφόρησή της ότι το στέλεχος που φέρεται να την έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά, έχει προαχθεί σε ανώτερη θέση και πρόκειται πλέον να είναι ο προϊστάμενός της.

Η επιστολή φέρει τον τίτλο: «Θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με τη Διερεύνηση Καταγγελίας για Σεξουαλική Παρενόχληση στο ΥΠΑΝ και έκκληση για άμεσες ενέργειες προστασίας των γυναικών που "έσπασαν τη σιωπή"». Στη συνέχεια παρατίθεται σε έκταση το κείμενο της επιστολής καταγγελίας, όπως υποβλήθηκε προς την επίτροπο Διοικήσεως, με διαγραφή των προσωπικών στοιχείων και ονομάτων των εμπλεκομένων, καθώς η υπόθεση θα αχθεί, προσεχώς, ενώπιον ποινικού δικαστηρίου:

«Αγαπητή κυρία Λοττίδη,

Εκλιπαρούμε για τη βοήθειά σας, ως τελευταίο μέσο για την προστασία μας! Απευθύνομαι σε εσάς καθώς, τόσο εγώ όσο και οι άλλες γυναίκες που κατήγγειλαν ή έδωσαν μαρτυρία για σεξουαλική παρενόχληση από ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, είμαστε φοβισμένες, αναστατωμένες και αγχωμένες για το τι θα φέρει η επόμενη μέρα της ανάληψης των νέων καθηκόντων του. Ήδη ακούστηκε να μιλά για κάθαρση. Πέρα από τις αναμενόμενες καθημερινές ενέργειες περιθωριοποίησης, διακρίσεων, εκφοβισμού, καταγγελιών κ.ά. εις βάρος των γυναικών αυτών, τις οποίες θα υποβάλλει έμμεσα ο ίδιος ή τα άτομα που θα επηρεάζει, θα έχει τον κύριο λόγο στην αξιολόγηση των γυναικών αυτών και των συντρόφων τους και θα αποτελεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την προαγωγή τους.

Αγαπητή κυρία,

Μέσω της επιστολής αυτής θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ως αποτέλεσμα των καταγγελιών μου για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα.

Αρχικά με επιστολή μου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2023 κατήγγειλα για πρώτη φορά γραπτώς, προϊστάμενό μου στο Υπουργείο Παιδείας για σεξουαλική παρενόχληση προς το άτομό μου και προς άλλες γυναίκες, καθώς και για αντίποινα και εργασιακή παρενόχληση με έμφυλη διάσταση. Η επιστολή μου απευθυνόταν στον προϊστάμενό μου με κοινοποίηση στην υπουργό.

Η καταγγελία μου προχώρησε τον Οκτώβριο του 2023 στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διέταξε στις 21 Νοεμβρίου 2023 τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας. Η πειθαρχική έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024. Τέλος Φεβρουαρίου του 2024, έστειλα μέσω του δικηγόρου μου επιστολή προς εσάς για μεσολάβηση ώστε να προστατευτούν η καταγγέλλουσα και οι μάρτυρες (όπως αναφέρεται στον σχετικό Κώδικα). Ως αποτέλεσμα, η Αρμόδια Αρχή τέλος Μαρτίου αφαίρεσε από τον καταγγελλόμενο κάποια από τα καθήκοντά του, χωρίς τη μετακίνησή του σε άλλον χώρο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Μέχρι σήμερα τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν επιστραφεί στον καταγγελλόμενο, ώστε να μη χρειάζεται να είναι σε άμεση επαφή με την καταγγέλλουσα και τις γυναίκες που κατέθεσαν εις βάρος του στην πειθαρχική έρευνα.

Τον Απρίλιο του 2024, επικοινώνησα με το Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας για να κάνω εκ νέου σχετική καταγγελία για το ίδιο ζήτημα καθώς δεν λάμβανα καμία ενημέρωση για την εξέλιξη της πειθαρχικής, ενώ στο υπουργείο ακούγονταν διάφοροι ψευδείς ψίθυροι ότι απέσυρα την καταγγελία, ότι αθωώθηκε και γενικά ένιωθα την ατμόσφαιρα απέναντί μου εχθρική και άτομα να με αποστρέφονται. Αρχές Ιουνίου, έστειλα την κατάθεση που υπέβαλα για την Πειθαρχική στη λειτουργό του Τμήματος Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας, κυρία ΧΧΧΧ και ακολούθως έδωσα συμπληρωματική κατάθεση. Η κ. ΧΧΧ, έμπειρη στη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, μου ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες στα όσα ανέφερα στην αρχική μου κατάθεση για την πειθαρχική. Σε ερώτησή μου προς τη κ. ΧΧΧ εάν υπάρχει «υπόθεση» και αν θα αναλάβουν τη διερεύνησή της, απάντησε καταφατικά. Η κ. ΧΧΧ μου είπε ότι θα εξασφαλίσει την πειθαρχική έρευνα από το υπουργείο ώστε να μελετήσει όλες τις μαρτυρίες και να προχωρήσει από εκεί. Δεν ήξερα να απαντήσω σε ερώτησή της αναφορικά με το εάν είχε ολοκληρωθεί ή όχι η πειθαρχική έρευνα. Με διαβεβαίωσε ότι η ίδια θα εξασφάλιζε την πειθαρχική έρευνα, γιατί το Υπουργείο Παιδείας ήταν υποχρεωμένο να της τη στείλει. Περί τα μέσα Ιουλίου 2024, μίλησα ξανά μαζί της τηλεφωνικώς και με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν της είχε στείλει ακόμα την πειθαρχική έρευνα. Ανησύχησα! Προχώρησα με σχετική καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας τις 8 Αυγούστου 2024.

Στις 13 Αυγούστου 2024 έλαβα επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας ως απάντηση στην καταγγελία μου για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την εκ πρώτης όψεως στοιχειοθέτηση του ποινικού αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης. Μίλησα τηλεφωνικώς με τη κ. ΧΧΧ αφού δεν κατανοούσα τους ισχυρισμούς της επιστολής. Μου δήλωσε ότι δεν μπορούσε να στοχειοθετηθεί η υπόθεση γιατί από το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε όλα τα τεκμήρια/καταθέσεις/μαρτυρίες της πειθαρχικής, αλλά παρέλαβε μόνο κάποιες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, μου εξήγησε ότι στάλθηκε η μαρτυρία της Λειτουργού Ισότητας του υπουργείου Παιδείας κ. ΧΧΧ και όχι η μαρτυρία του ΧΧΧ. Η προφορική μου καταγγελία το 2019 έγινε στην παρουσία και των δύο αλλά επιλέγηκε μόνο η μία μαρτυρία να σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του, το Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας δεν προέβη σε ενέργειες για την εξασφάλιση όλου του μαρτυρικού υλικού, ούτε προχώρησε σε δική του διερεύνηση της υπόθεσης. (...) Στην ίδια επιστολή από το Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι ο καταγγελλόμενος ισχυρίζεται ότι, η δική μου καταγγελία είναι συνέπεια της δικής του καταγγελίας για υπηρεσιακά ζητήματα. Για ακόμα μια φορά, η μη πρόσβαση στο μαρτυρικό υλικό και στους απαραίτητους φακέλους δεν επιτρέπει τη διάψευση των ισχυρισμών του. Αν εξεταζόταν προσεκτικά όλο το μαρτυρικό υλικό καθώς και οι σχετικοί φάκελοι, θα διαπίστωνε κανείς ότι οι γραπτές καταγγελίες προς το άτομό μου αποτελούσαν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκδικητικών ενεργειών εναντίον μου, επειδή γνώριζε ότι τον είχα καταγγείλει δύο φορές προφορικά για σεξουαλική παρενόχληση. Το πόρισμα της διερεύνησης των καταγγελιών του εναντίον μου έδειξε ότι δεν υπήρχε αμέλεια ή παράπτωμα από μέρους μου και οι ισχυρισμοί του ήταν ανυπόστατοι.

Η καταγγελία για το ίδιο θέμα, στο ΤΑΕ Λευκωσίας, έγινε τις 8 Αυγούστου 2024. Η αστυνομικός κατάφερε να εξασφαλίσει την πειθαρχική έρευνα. Η ολοκλήρωσή της διερεύνησης του ΤΑΕ καθυστερεί, λόγω του ότι το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να στείλει τους προσωπικούς φακέλους που ζητήθηκαν. Η αστυνομικός με ενημέρωσε ότι το υπουργείο αχρείαστα ζητά γνωμάτευση από τον Γ. Εισαγγελέα εάν επιτρέπεται να δώσει τους φακέλους στην Αστυνομία, αφού είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται και διάφορα εμπόδια την καθυστερούν, η ΕΔΥ ενημερώνει τους υποψήφιους για προαγωγή, αρχές Οκτωβρίου, ότι τις 17/10/24 θα είναι οι συνεντεύξεις για την πλήρωση της θέσης πρώτου διορισμού ΧΧΧ, η οποία είναι κενή από τον Μάρτιο του 2024. Τη θέση εξασφαλίζει ο καταγγελλόμενος με ισχύ από 1/11/2024.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσω ότι παράλληλα με τη δική μου καταγγελία στην Αστυνομία συντρέχει ακόμα μια ποινική προς το ίδιο άτομο. Τον Δεκέμβριο του 2023 επικοινώνησε μαζί μου καθηγήτρια, η οποία ζήτησε να καταθέσει στην πειθαρχική για δική της υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, από τον ίδιο, όταν ήταν 16 χρονών. Η συγκεκριμένη καθηγήτρια στη συνέχεια προχώρησε με καταγγελία στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας (Τμήμα Ανηλίκων). Η υπόθεση βρίσκεται τώρα στη Νομική Υπηρεσία, με εισήγηση από την Αστυνομία για να διωχθεί για το ποινικό αδίκημα σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου.

Επίσης, στην αρχική μου επιστολή (ημερομηνίας 25/5/23) αναφερόμουν και στην εργασιακή παρενόχληση ακόμα τεσσάρων γυναικών. Οι γυναίκες αυτές έδωσαν σχετική κατάθεση εναντίον του στην πειθαρχική διερεύνηση. Γι' αυτή την επιπρόσθετη καταγγελία δεν γνωρίζω εάν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες. Οι γυναίκες αυτές σήμερα επίσης βιώνουν το φόβο και το άγχος για τις εκδικητικές του ενέργειες.

Κυρία επίτροπε,

Ενώ συντρέχουν όλα τα πιο πάνω, ο καταγγελλόμενος προήχθη σε ΧΧΧ από την ΕΔΥ. (...) Εμπιστεύομαι ότι το ζήτημα αυτό θα τύχει της δέουσας προσοχής από εσάς και αναμένω με αγωνία την άμεση προσοχή σας σε αυτές τις ανησυχίες που εκφράζω. Οι γυναίκες τόλμησαν και «Έσπασαν τη Σιωπή». Τώρα τι; Ποιος θα τολμήσει να τις προστατέψει;», διερωτάται στην κατακλείδα της επιστολής της η παραπονούμενη.

Στο εδώλιο στις 31/10

Tην περασμένη Δευτέρα καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το κατηγορητήριο εναντίον του ανώτερου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, οπότε και ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Διαθεσιμότητα ή πρόωρη αφυπηρέτηση;

Στο μεταξύ, ενώπιον της ΕΔΥ βρίσκεται το γραπτό αίτημα της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας για να τεθεί σε διαθεσιμότητα το εν λόγω στέλεχος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του. Η απόφαση για την απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη, δεδομένου ότι, λόγω της υψηλής του θέσης, υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει με διάφορους τρόπους τις δύο παραπονούμενες που τον κατήγγειλαν και θα καταθέσουν εναντίον του στην ποινική διαδικασία.

Όπως πληροφορούμαστε, το εν λόγω στέλεχος έχει λάβει προθεσμία μέχρι αύριο για να καταθέσει τη θέση του ενώπιον της ΕΔΥ. Παράλληλα, ενώπιον της ΕΔΥ εκκρεμεί προς εξέταση και αίτημά του για πρόωρη αφυπηρέτηση, με στόχο τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων. Σε περίπτωση καταδίκης, αναμένεται να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε μερική ή πλήρη στέρηση των εν λόγω ωφελημάτων.