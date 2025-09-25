Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το «Άλμα» εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και στο RENEW EUROPE

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η συμμετοχή μας στο EDP μας τοποθετεί στον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, αλλά κυρίως μας συνδέει με τη μεγάλη πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

Στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) και στην πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωκοινοβούλιο εντάχθηκε το Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Με αυτή την επιλογή αποκτούμε παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχυροποιούμε το πολιτικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουμε τον φιλοευρωπαϊκό μας χαρακτήρα. Η συμμετοχή μας στο EDP μας τοποθετεί στον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, αλλά κυρίως μας συνδέει με τη μεγάλη πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», προστίθεται.

Η Κύπρος, αναφέρεται τέλος, «μέσα από αυτή τη διεύρυνση της παρουσίας της στο RENEW, αποκτά μια επιπλέον δυνατή φωνή που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην προώθηση λύσεων για το εθνικό μας πρόβλημα όσο και στην ανάδειξη ευρύτερων θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

ΚΥΠΕ

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΕΑΛΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα