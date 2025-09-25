Δικοινοτικό κάλεσμα στους Ηγέτες για επανένωση ενόψει Νέας Υόρκης

Ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας στέλνουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ενόψει της επικείμενης συνάντησης των ηγετών στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το ερχόμενο Σάββατο. Σε κοινή τους δήλωση, πολίτες και φορείς από τις δύο κοινότητες τονίζουν την ανάγκη για επανεκκίνηση του διαλόγου με στόχο μια συνολική λύση στο Κυπριακό, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Εμείς, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, ενωμένοι στο κοινό μας όραμα για μια ειρηνική και επανενωμένη Κύπρο, απευθύνουμε αυτήν την επείγουσα έκκληση ενόψει της επικείμενης συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Παρά το κλίμαα απογοήτευσης που ακολούθησε προηγούμενες προσπάθειες, παραμένουμε δεσμευμένοι στον αγώνα για μια συνολική λύση, βασισμένη σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίστηκε σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά και του πλαισίου Γκουτέρες. Αυτή παραμένει η μόνη βιώσιμη πορεία προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Καλούμε και τους δύο ηγέτες να υπερβούν τη διχαστική ρητορική και να δεσμευτούν ξανά σε έναν ειλικρινή, εποικοδομητικό διάλογο. Έφτασε η στιγμή να διαφυλαχθούν το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων και να προχωρήσουμε —όχι να οπισθοδρομήσουμε— προς μια λύση που να αντικατοπτρίζει τη βούληση όλων των Κυπρίων. Ζητούμε άμεση πρόοδο σε πρακτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Αν και τέσσερα οδοφράγματα είχαν συμφωνηθεί στη Γενεύη, κανένα δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

Οι Τεχνικές Επιτροπές παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, ανενεργές, ενώ συμβολικές κινήσεις όπως οι αποκαταστάσεις κοιμητηρίων και οι πρωτοβουλίες νεολαίας, αν και καλοδεχούμενες, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική δυναμική. Οι συμφωνίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας τυπικός κατάλογος ελέγχου (check list) αλλά ως δεσμεύσεις με ουσία. Εκφράζουμε επίσης βαθιά ανησυχία για τη συνεχή στρατιωτικοποίηση και στις δύο πλευρές του νησιού. Η συγκέντρωση όπλων και στρατευμάτων υπονομεύει την εμπιστοσύνη και κινδυνεύει να παρασύρει την Κύπρο σε ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών δυνητικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Η Κύπρος δεν πρέπει να μετατραπεί σε πιόνι εξωτερικών συγκρούσεων — πρέπει να σταθεί ως φάρος ειρήνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Απορρίπτουμε κάθε πρόταση για λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδίας, καθώς και κάθε προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής ισότητας. Αυτά υπονομεύουν το ίδιο το θεμέλιο μιας επανενωμένης Κύπρου και προδίδουν τις προσδοκίες του λαού της. Καλούμε όλους τους Κύπριους να παραμείνουμε ενωμένοι στον σκοπό μας. Ας θάψουμε τη βία και την μισαλλοδοξία του παρελθόντος, και ας οικοδομήσουμε μαζί ένα μέλλον θεμελιωμένο στη συμφιλίωση, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να παραμένει διαιρεμένη, αλλά αρκετά μεγάλη για να μας χωρέσει όλους.

Τέλος, καλούμε τις ξένες δυνάμεις να σεβαστούν τη δημοκρατική βούληση του Κυπριακού λαού και να στηρίξουν διευθετήσεις που υπηρετούν την ειρήνη και όχι γεωπολιτικές ατζέντες. Ας κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή να μετρήσει θετικά για την πατρίδα μας και για τις γενιές που έρχονται.