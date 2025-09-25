Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κυπριακό και Μέση Ανατολή συζήτησαν Χριστοδουλίδης - Γκουτέρες, λέει ο ΟΗΕ

Τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. 

Σε σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός για την συνάντηση αναφέρει ότι «ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Εξοχότατο Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό, καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», προσθέτει.

ΚΥΠΕ

