Αννίτα Δημητρίου: «Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της στα σχολεία»

Την ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες, τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των μαθητών

Σε δηλώσεις της, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως πρόκειται για θέμα που είχε επισημανθεί και κατά την θητεία της ως βουλεύτρια, με επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές. «Δυστυχώς, σήμερα έχουμε δύο ταχυτήτων σχολεία: σε κάποια έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά, ενώ σε άλλα όχι», είπε, προσθέτοντας ότι η ποιότητα στις σχολικές αίθουσες δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα κάθε μαθητή.