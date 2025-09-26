Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αννίτα Δημητρίου: «Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της στα σχολεία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διπλές ταχύτητες στα σχολεία - Κλιματιστικά μόνο σε μερικά, καταγγέλλει η Δημητρίου

Την ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες,  τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου,  επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των μαθητών

Σε δηλώσεις της, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως πρόκειται για θέμα που είχε επισημανθεί και κατά την θητεία της ως βουλεύτρια, με επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές. «Δυστυχώς, σήμερα έχουμε δύο ταχυτήτων σχολεία: σε κάποια έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά, ενώ σε άλλα όχι», είπε, προσθέτοντας ότι η ποιότητα στις σχολικές αίθουσες δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα κάθε μαθητή.

Tags

ΔΗΣΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα