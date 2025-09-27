Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρώτη τριμερής συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Συρίας στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος είχε για πρώτη φορά τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γεώργιο Γεραπετρίτη και τον υπηρεσιακό Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Άσααντ Σαϊμπανί στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην «προώθηση δρόμων συνεργασίας και τη στήριξη της Συρίας στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

