«Με έχει απογοητεύσει φοβερά»: Η πρώτη αντίδραση του βουλευτή Κώστα Κώστα για την απόφαση της ΚΕ του ΑΚΕΛ

Άδικη χαρακτήρισε ο βουλευτής Λεμεσού Κώστας Κώστα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για εξαιρέσεις από το όριο θητειών μόνο για τους βουλευτές Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού. Ο κ. Κώστα αποκλείστηκε από τη διαδικασία επειδή δεν είναι μέλος συλλογικού οργάνου (Πολιτικό Γραφείο, Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή) και άρα δεν ανήκει στον πολιτικό πυρήνα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Καταστατικού από την ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο βουλευτής Λεμεσού ανέφερε ότι «η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά».

«Εξακολουθώ να πιστεύω», πρόσθεσε, «ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος, πουθενά δεν αναφέρουν ότι ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κώστα ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αλλά παραιτήθηκε το 2023 διότι διαφώνησε με τους χειρισμούς του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

Αυτούσια η τοποθέτηση του κ. Κώστα:

Όταν εκλέγηκα για πρώτη φορά το 2011, έβαλα μόνο 2 στόχους..

Ο πρώτος ήταν να μην αλλάξω, να μείνω αυτός που ήμουν, αυτός που ήξερε όλος ο κόσμος..

Ο δεύτερος ήταν να βοηθώ τον απλό άνθρωπο με τα πολλά προβλήματα του, χωρίς να τον περιπαίζω, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς να βλέπω χρώματα..

Για μένα πάντα, η προσφορά προς το συνάνθρωπο μας, ήταν το πιο σημαντικό και ποτέ δεν ήταν θέμα βιοπορισμού..

Όλα αυτά τα χρόνια, κάνω ειλικρινά ότι μπορώ.. Με ειλικρίνεια και κυρίως έντιμα..

Πάλεψα και παλεύω με πολλά και πολλούς, πολλές φορές μόνος μου, απέναντι σε συμφέροντα και κατεστημένα.. έβγαλα στο φως σκάνδαλα και θα παλεύω συνεχώς, για να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται..

Κάποτε μια δημοσιογράφος με ρώτησε στον αέρα, αν έχω βαρεθεί να φωνάζω μόνος μου χωρίς κανένας να θέλει να με ακούσει, για παράδειγμα για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, για τις οποίες συζητούσαμε..

Της απάντησα ότι, μέχρι την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής δεν θα σταματήσω να φωνάζω, για 2 λόγους.. για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια και για να έχω ήσυχη τη συνείδηση μου όταν θα φύγω, ότι έκανα αυτό για το οποίο με τίμησαν 3 φορές οι πολίτες..

Και τούτο είναι για μένα το πιο σημαντικό.. το ότι νοιώθω ήσυχος με τη συνείδηση μου, έχω το μέτωπο και τα χέρια μου καθαρά και κυρίως μπορώ και κοιτάζω τον κόσμο μες τα μάτια..

Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά.. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος, πουθενά δεν αναφέρουν ότι ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις.

Προσωπικά θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη..

Ευχαριστώ ειλικρινά, όλο τον κόσμο, από όλη την Κύπρο, για τα καλά τους λόγια, για τη στήριξη τους.. η μεγάλη αγάπη του κόσμου, ήταν πάντα αυτό που μου έδινε δύναμη και κουράγιο να αντέχω..