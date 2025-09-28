Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΔΗΣΥ: Ντροπιαστική η στάση του ΕΛΑΜ στις Βρυξέλλες, καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Το ΕΛΑΜ μέσω της ομάδα του ECR, στήριξε πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο για ερευνητική αποστολή στην Ελλάδα για το δυστύχημα των Τεμπών.

 

Για ακόμη μια φορά στις Βρυξέλλες, το ΕΛΑΜ καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για μικροπολιτικά οφέλη και να υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά.

«Το πιο εξωφρενικό», συνέχισε, «είναι και πάλι η συνεργασία με τις δυνάμεις της αντιδραστικής αριστεράς και της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω και αν αυτό συνεπάγεται ζημιά για την Ελλάδα και την Κύπρο».

«Κι αντί το ΕΛΑΜ, πρόσθεσε, «να ντρέπεται για τη θλιβερή του στάση, επιτίθεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που στάθηκε απέναντι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα».

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΛΑΜ μέσω της ομάδα του ECR, στήριξε πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο για ερευνητική αποστολή στην Ελλάδα για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενώ το ΕΛΚ στο οποίο ανήκει ο ΔΗΣΥ καταψήφισε την πρόταση.

Αυτούσια η δήλωση του κ. Κουλλά:

Για ακόμη μια φορά στις Βρυξέλλες, το ΕΛΑΜ στον βωμό των εντυπώσεων, επιλέγει τον δρόμο της ελαφρότητας και του λαϊκισμού, προσβάλλοντας ευθέως ακόμη και την Ελλάδα.

Με τρόπο χυδαίο καπηλεύεται τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και τα αισθήματα των οικογενειών τους. Η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών και η απονομή δικαιοσύνης απαιτεί σοβαρότητα και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Σε πλήρη ταύτιση με τις πιο τοξικές φωνές της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για μικροπολιτικά οφέλη και να υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Το πιο εξωφρενικό είναι και πάλι η συνεργασία με τις δυνάμεις της αντιδραστικής αριστεράς και της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω και αν αυτό συνεπάγεται ζημιά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κι αντί το ΕΛΑΜ να ντρέπεται για τη θλιβερή του στάση, επιτίθεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που στάθηκε απέναντι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Όταν η πολιτική εκφυλίζεται, το μόνο που μένει είναι αίσχος και ντροπή!

Ντροπή!

