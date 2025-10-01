Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Πολύτιμος εταίρος ΗΠΑ η Κύπρος» - Ο Ρούμπιο συγχαίρει την ΚΔ για την 65η επέτειο ανεξαρτησίας

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συγχαίρει σε γραπτή του δήλωση τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας, υπογραμμίζοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία "είναι ένας πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών".

Επισημαίνει ακόμη πως η χώρα του είναι δεμευμένη σε μια συνολική διευθέτηση καθοδηγούμενη από τους Κυπρίους, με τη βοήθεια του ΟΗΕ, "για την επανένωση του νησιού σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους".

Αναφέρει ότι διμερής συνεργασία "αυξάνει το εμπόριο, καταπολεμά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο εθνών να ευημερούν".

Ο κ. Ρούμπιο εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας "στη διασφάλιση της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών σε ζώνες κρίσης", κάτι που αποτελεί για τις ΗΠΑ μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες, όπως σημειώνει.

"Έίμαστε επίσης δεσμευμένοι σε μια συνολική διευθέτηση καθοδηγούμενη από τους Κυπρίους, με τη βοήθεια του ΟΗΕ, για την επανένωση του νησιού σε μια  διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους", καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Ρούμπιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

