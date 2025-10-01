Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για ελληνικά F-16 στην παρέλαση: Κοινός αγώνας Κύπρου και Ελλάδας για την απελευθέρωση

Η προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς θα συνεχιστεί ανέφερε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία.

Τόνισε επίσης ότι ο αγώνας συνεχίζεται για να πετύχουμε τον ύψιστο στόχο μας που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ο Πρόεδρος έκανε αρχικά αναφορά στο τελετουργικό της σημερινής μέρας γιατί, είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουν οι νέες γενιές. Ανέφερε ότι το πρωί επισκέφθηκαν τα Φυλακισμένα Μνήματα για να τιμήσουν όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη συνέχεια στο Προεδρικό τιμήθηκε ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και στο Μνημείο Αντίστασης τιμήθηκαν όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν κατά της τουρκοανταρσίας το 1964 και το 1974 για να προασπίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε.

Στην παρέλαση, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, τιμούμε αυτούς που σήμερα υπερασπίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία που συμπληρώνει 65 χρόνια ύπαρξης, "μια Κυπριακή Δημοκρατία που σε νηπιακή ηλικία δέχθηκε βαθύτατο πλήγμα, αλλά παρόλα αυτά με τον κυπριακό λαό να αντιστέκεται κατάφερε 30 χρόνια αργότερα να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναβαθμίζεται συνεχώς".

"Η δική μας υποχρέωση σήμερα είναι να πράττουμε καθημερινά ό,τι είναι δυνατόν για την αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο, αλλά και να πετύχουμε τον ύψιστο μας στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Συνέχισε λέγοντας ότι την ίδια στιγμή, αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις και όχι με λόγια όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, στο εσωτερικό με μια ισχυρή οικονομία, ένα κράτος δικαίου, με αντιμετώπιση της διαφθοράς και όλων των άλλων προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μας και σε διεθνές επίπεδο με μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων στις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις.

Είπε ότι με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο η υπόσταση της ΚΔ και, την ίδια στιγμή, ενισχύουμε και την διαπραγματευτική μας φαρέτρα σε σχέση με την επίτευξη του υπ' αριθμόν ένα στόχου που είναι η απελευθέρωση και επανένωση.

Συνεχάρη όσους συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση, λέγοντας ότι είμαστε πραγματικά περήφανοι για τα όσα έχουμε δει.

"Θέλω ειδικότερα να αναφερθώ στην Εθνική Φρουρά. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς ξεκινά πρώτα και πάνω από όλα τα στελέχη και το προσωπικό της Εθνικής φρουράς που φροντίζουμε συνεχώς να αναβαθμίζεται", ανέφερε.

Είπε, επίσης, ότι σήμερα είδαμε κάποια από τα καινούργια, όχι όλα, κάποια από τα καινούρια εξοπλιστικά προγράμματα που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το τελευταίο διάστημα αποκτήσει.

"Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αξιοποιώντας και τα εργαλεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τις συνεργασίες που έχουμε με στρατηγούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την ίδια στιγμή, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας", ανέφερε.

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που στέλνει η παρουσία των ελληνικών F-16 απάντησε ότι τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα για τον κοινό αγώνα της Κύπρου και της Ελλάδας πρωτίστως για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδα μας.

"Αλλά κατά δεύτερο, η Κύπρος και η Ελλάδα, ως κράτη μέλη της ΕΕ, ως κράτη της περιοχής, αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας", ανέφερε.