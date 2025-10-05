«Άργησε ο ανασχηματισμός»: Συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκου Τρυφωνίδη

kateliadi@politis.com.cy

Ο βουλευτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, αναγνωρίζει ότι άργησε ο ανασχηματισμός και ότι υπάρχουν ανεπαρκείς υπουργοί, παραδέχεται τα προβλήματα συντονισμού μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων και της κυβέρνησης, σημειώνει ότι ο πολιτικός διάλογος για συνένωση του κέντρου συνεχίζεται, ενώ για τις σχέσεις Προέδρου – ΕΛΑΜ μιλά με… εποικοδομητική ασάφεια. Κληθείς να πει «πού βρίσκεται σήμερα η επικοινωνία και συνεργασία Προέδρου/Προεδρικού/κυβέρνησης με τα κόμματα της συμπολίτευσης», ο κ. Τρυφωνίδης απαντά ότι «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης». Παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, ανέφερε, «κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριό μας, αναλαμβάνοντας και την κύρια ευθύνη της μη επαρκούς συνεννόησης, έγιναν βήματα προόδου». «Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αναμένουμε τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τους υπουργούς της κυβέρνησης να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να κάνουν σημαντικά βήματα ώστε η πολιτική μας συνεργασία να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο προς όφελος των πολιτών και της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου», συμπλήρωσε.

Ανεπαρκείς υπουργοί

Πρέπει να γίνει ανασχηματισμός;

Σίγουρα πρέπει να γίνει ανασχηματισμός, γιατί πρέπει να δοθεί μια φρεσκάδα στην κυβέρνηση, πρέπει να ανανεωθούν οι υπουργοί που και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν πολιτική ευθύνη για τις φωτιές -δεν την ανέλαβαν οι ίδιοι αλλά, με βάση τα όσα είπε ο Πρόεδρος, θα αποδώσει εκείνος τις ευθύνες, γιατί ο ίδιος είπε ότι έγιναν σοβαρότατα λάθη και παραλείψεις με αποτέλεσμα να καούν 15 κοινότητες της ημιορεινής Λεμεσού και γενικά όλη εκείνη η καταστροφή που έγινε. Επιπρόσθετα να πω ότι υπάρχουν υπουργοί που, παρά την προσπάθειά τους, παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες και ανεπάρκεια.

Έχει αργήσει ο ανασχηματισμός;

Σίγουρα! Μπορούσε να γίνει και πολύ πιο πριν.

Τι κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη; Κάποιοι λένε ότι είναι περισσότερο συναγερμική, θυγατρική του ΔΗΣΥ παρά των κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητά του...

Είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους και βεβαίως στελέχη που προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η κυβέρνηση κρίνεται καθημερινά από τις πολιτικές της και εκεί επικεντρωνόμαστε.

Ποια είναι η σχέση Προέδρου Χριστοδουλίδη – ΕΛΑΜ; Γιατί διορίζει και στελέχη του ΕΛΑΜ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Είναι δικαίωμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη να διορίζει όποιον αυτός θεωρεί ικανό στις κατάλληλες θέσεις, γιατί ναι υπάρχουν ικανά άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους, τα οποία θα κριθούν από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Όμως δεν κρύβω τη δυσαρέσκειά μου και με λυπεί το γεγονός ότι υποστηρικτές του Προέδρου Χριστοδουλίδη έχουν προσχωρήσει στο ΕΛΑΜ. Εκτιμώ ότι αυτές οι πολιτικές κινήσεις ίσως ζημιώσουν τον Πρόεδρο μεσοπρόθεσμα.

Γιατί στηρίζετε ακόμα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αφού δεν είστε ικανοποιημένοι;

Στηρίζουμε τις πολιτικές με τις οποίες συμφωνούμε και τις πολιτικές που μαζί συνδιαμορφώνουμε. Όπου υπάρχουν διαφωνίες, τις εκφράζουμε θεσμικά και την ίδια ώρα καταθέτουμε τεκμηριωμένα τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε πως μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Να μείνει ή να φύγει η Δημοκρατική Παράταξη από την κυβέρνηση;

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία στηρίζει την κυβέρνηση στη βάση προγραμματικής συμφωνίας, όχι άνευ όρων. Δεν δώσαμε και δεν δίνουμε «λευκή επιταγή» σε κανέναν. Είμαστε συμπολιτευόμενο κόμμα, όσο μπορούμε να επηρεάζουμε θετικά, εποικοδομητικά, με συνέπεια και αρχές, σε κορυφαία ζητήματα όπως το Κυπριακό, η οικονομία, η κοινωνική πολιτική, η υγεία, η παιδεία, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η κοινωνική συνοχή. Αν δούμε ότι παύουμε να είμαστε χρήσιμοι ή ότι δεν τηρούνται οι συγκλίσεις, δεν θα διστάσουμε να επαναξιολογήσουμε τη στάση μας. Για εμάς, το δημόσιο συμφέρον και το ευρύτερο καλό του τόπου προηγούνται των υπουργικών θώκων.

ΔΗΠΑ-ΔΗΚΟ

Γιατί όχι συνεργασία ή και συνένωση ΔΗΠΑ-ΔΗΚΟ, για ένα μεγάλο κόμμα του κέντρου; Αφού δεν έχετε ουσιώδεις διαφωνίες στα μεγάλα θέματα…

Είμαστε πάντα ανοικτοί σε διάλογο. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του κέντρου με προγραμματικές συγκλίσεις και όχι με επικοινωνιακά ή περιστασιακές μεθοδεύσεις. Η αναγκαιότητα ενός ισχυρού κεντρώου χώρου είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Διαχρονικά όποτε το αυθεντικό κέντρο ήταν δυνατό και εξισορροπούσε τις δυνάμεις της δεξιάς και της αριστεράς, ο τόπος πήγαινε καλύτερα. Οι δυνάμεις της συναίνεσης, του διαλόγου και της σύνθεσης θα πρέπει να πρωτοστατήσουν για να έχουν περισσότερα οφέλη η χώρα και οι πολίτες.

Έχει κλείσει η προσπάθεια για συνεργασία/συνένωση των δύο κομμάτων του κέντρου;

Ο πολιτικός διάλογος δεν σταματά ποτέ. Η συνεργασία/συνένωση προϋποθέτει συμφωνίες, κυρίως στα κορυφαία ζητήματα όπως το Κυπριακό και τα κοινωνικοοικονομικά θέματα στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, που εκτιμώ ότι δεν είναι αγεφύρωτες αν πρυτανεύσει από όλους μας το συλλογικό καλό για ένα δυνατό κέντρο, πάντα για το καλό του τόπου.

Νιόβρη το ψηφοδέλτιο

Πότε θα είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ;

Η διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου της ΔΗΠΑ‑Συνεργασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και εξελίσσεται με προσοχή, αξιολόγηση και σεβασμό προς την κοινωνία. Στόχος μας είναι να καταρτίσουμε ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, με ανθρώπους που εκπροσωπούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, έχουν καθαρή πορεία, κοινωνική καταξίωση και διάθεση για προσφορά. Δεν μας ενδιαφέρει ο εντυπωσιασμός αλλά η ουσία και η ποιότητα. Αναμένεται ότι το ψηφοδέλτιο θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Αισιοδοξώ ότι θα καταρτιστεί ένα ψηφοδέλτιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα αγκαλιαστεί από την ευρεία μάζα των πολιτών.

Παίκτης

Ποιος ο στόχος της ΔΗΠΑ στις βουλευτικές του Μαΐου; Πέραν του να μπείτε στη Βουλή, με ποιο ποσοστό θα ήσασταν ικανοποιημένοι;

Ο βασικός μας στόχος είναι η είσοδος στη Βουλή αλλά όχι απλώς για να υπάρχουμε, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Θέλουμε να εκπροσωπούμε τη μετριοπάθεια, τη συναίνεση και τη σοβαρότητα και να συμβάλλουμε σε υπεύθυνες λύσεις για το Κυπριακό, την οικονομία και τη διαφάνεια. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη ΔΗΠΑ σε έναν αξιόπιστο, θεσμικό παίκτη του κεντρώου χώρου, με προτάσεις και ρόλο σε μελλοντικές συνεργασίες. Όσον αφορά το ποσοστό, παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα επιδιώξουμε όχι μόνο την είσοδό μας στη Βουλή αλλά να φτάσουμε σε ένα ποσοστό κοντά σε αυτό των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Στόχος μας είναι η είσοδος στη Βουλή με αυξημένη δύναμη. Κάθε ψήφος εμπιστοσύνης είναι κίνητρο για ακόμη περισσότερη δουλειά και μια ισχυρή εντολή θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρουσίας και επιρροής στο κοινοβουλευτικό έργο.

Θα μπει στη Βουλή η ΔΗΠΑ-Συνεργασία;

Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες και να καταγράφει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Παρά τις δυσκολίες και την πολωμένη πολιτική σκηνή, παραμένουμε σταθεροί στις αρχές μας και στην αυτόνομη πορεία που έχουμε χαράξει. Εργαζόμαστε για την ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών που ζητούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολιτικό πολιτισμό. Οι προκλήσεις είναι υπαρκτές. Εμείς αφουγκραζόμαστε τις δυσκολίες και την απογοήτευση των πολιτών, που φυσιολογικά θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, η παράταξή μας παραμένει μια σταθερή, μετριοπαθής δύναμη, με καθαρές θέσεις και προσήλωση σε πολιτικές που συνθέτουν, που ενώνουν και δεν διχάζουν. Πιστεύω πως, με τη στήριξη των πολιτών που αναγνωρίζουν τον υπεύθυνο πολιτικό μας λόγο, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα βρίσκεται και στην επόμενη Βουλή. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η είσοδος αλλά η ουσιαστική συμβολή της στη διαμόρφωση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τον καθημερινό μας αγώνα με καθαρό λόγο, ειλικρίνεια και πίστη στο έργο μας.

«Πολυσχιδές έργο»

Θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής;

Βεβαίως! Η επαναδιεκδίκηση της κοινοβουλευτικής μου έδρας είναι δεδομένη. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα έχω μετρήσει τη μέχρι σήμερα πορεία μου στη Βουλή, η οποία καθοδηγήθηκε από την προσήλωση στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών και την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή. Με οδηγό το μέχρι σήμερα πολυσχιδές κοινοβουλευτικό έργο που έχω επιτελέσει και την επίλυση μεγάλων προβλημάτων τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο, στους τομείς της οικονομίας, της παιδείας, της άμυνας, του δημογραφικού, του στεγαστικού, της υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, αλλά, και με την καθημερινή μου επαφή με την κοινωνία και τους πολίτες, θα συνεχίσω να πολιτεύομαι έντιμα και καθαρά, με δυναμισμό και επιχειρήματα για το καλό του τόπου και του λαού μας. Αισιοδοξώ στη στήριξη των πολιτών της επαρχίας Λευκωσίας για να συνεχίσω το κοινοβουλευτικό μου έργο υπέρ των πολιτών και της κοινωνίας.

Ποιες οι προτεραιότητές σας αυτό το τελευταίο μίλι μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου; Απομένουν περίπου οκτώ μήνες.

Το τελευταίο αυτό μίλι, όπως εύστοχα το θέτετε, μέχρι τις εκλογές του Μαΐου είναι για μένα περίοδος εντατικής δουλειάς, όχι προεκλογικής ρητορικής. Οι προτεραιότητές μου παραμένουν απόλυτα προσηλωμένες στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και στη θεσμική ενίσχυση του κράτους. Πρώτο, συνεχίζω να εργάζομαι με συνέπεια για ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, της στήριξης των ευάλωτων ομάδων και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Δεύτερο, δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του ρόλου της Βουλής σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ελέγχου της Εκτελεστικής Εξουσίας. Παράλληλα, στόχος μου είναι να παραμείνω σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες, να ακούω τα παράπονά τους, τις αγωνίες και τις προτάσεις τους. Θεωρώ ότι αυτή η επαφή είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο ενός βουλευτή, ιδίως σε μια περίοδο όπου η απαξίωση προς την πολιτική είναι διάχυτη. Η προεκλογική περίοδος, για μένα, δεν σημαίνει παύση του έργου αλλά συνέχιση της προσφοράς, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και προσήλωση. Έχουμε μπροστά μας κορυφαία ζητήματα, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ΑΤΑ, η μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης, το δημογραφικό και το στεγαστικό, για τα οποία θα εργαστώ σκληρά, θετικά και εποικοδομητικά σε συνεργασία με τους συναδέλφους, για να διασφαλιστεί η μέγιστη ωφελιμότητα τους για τον τόπο και τους πολίτες. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά, όχι την τελευταία στιγμή.

Live οι συνεδριάσεις

Λειτουργεί σωστά η Βουλή;

Η Βουλή, ως θεσμός, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημοκρατική λειτουργία της χώρας, καθώς είναι ο χώρος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον του κράτους και της κοινωνίας. Υπάρχουν αδυναμίες και προκλήσεις και πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Προσωπικά, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη λειτουργία της Βουλής με μια πιο ανοιχτή και παραγωγική διαδικασία συζήτησης, με μεγαλύτερη διαφάνεια και ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των πολιτών. Ειδικά, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων και η εστίαση στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Θεωρώ ότι η Βουλή χρειάζεται να ενδυναμωθεί περισσότερο σε ό,τι αφορά θεσμικές και διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να γίνει πιο λειτουργική και πιο κοντά στους πολίτες. Ένα παράδειγμα είναι η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών της Βουλής.