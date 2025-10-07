ΑΚΕΛ προς κυβέρνηση: Τέλος στις ασάφειες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να ενημερώσει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα τονίζει ότι ο Πρόεδρος επιμένει πως το έργο θα υλοποιηθεί και ότι οι διαφορές με την ελληνική πλευρά περιορίζονται σε «τεχνικές λεπτομέρειες». Ωστόσο, όπως σημειώνει το ΑΚΕΛ, «η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, δια στόματος του Υπουργού Ενέργειας, παραπέμπει ρητά στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου».

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι «το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ρυθμιστική διαφορά, αλλά αγγίζει πιο ουσιαστικά ζητήματα», τα οποία, σύμφωνα με το κόμμα, ο κ. Χριστοδουλίδης απέδωσε σε «εκβιασμούς» χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

«Οι ασάφειες και οι αντιφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τερματιστούν, καθώς όσο συνεχίζεται το αλαλούμ, επηρεάζονται δυσμενώς οι σχέσεις Κύπρου–Ελλάδας», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «αυτό είναι επιζήμιο και πρέπει να αποφευχθεί».

Το ΑΚΕΛ προειδοποιεί επίσης ότι όσο παραμένει η αβεβαιότητα, «ενισχύεται η αντίληψη πως όχι μόνο δεν θα προχωρήσει το έργο, αλλά οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν εκατομμύρια ευρώ».

«Καλούμε τον Πρόεδρο να ενημερώσει επίσημα και ολοκληρωμένα για τις διεργασίες γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, για τη θέση της κυβέρνησης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου και, εν γένει, για την προοπτική του», καταλήγει το κόμμα.