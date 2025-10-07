Για αδελφοσύνη μιλά ο Ερχιουρμάν κι επικρίνει τον Τατάρ για αδράνεια

«Στις 20 Οκτωβρίου, ξεκινάμε μια περίοδο κατά την οποία η αδελφοσύνη θα βασιλεύει» ανέφερε σε προεκλογική του ομιλία στην εντός των τειχών κατεχόμενη Λευκωσία, ο «υποψήφιος» του ΡΤΚ για τις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν, παρουσία του προέδρου του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ, του «δήμαρχου» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί κι άλλων.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ανακοίνωση αναφέρει ότι στην ομιλία του ο κ. Ερχιουρμάν πρόσθεσε ότι η «χώρα» έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που συμμορίες περιφέρονται στους δρόμους, κάνοντας επιδρομές σε επιχειρήσεις, το εμπόριο ναρκωτικών μεταξύ των δύο πλευρών είναι ανεξέλεγκτο, η χρήση ουσιών έχει φτάσει σε πολύ νεαρές ηλικίες, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων έχουν γίνει επίσης ανεξέλεγκτα». Διερωτήθηκε «τι έκανε, λοιπόν, αυτός ο τύπος;», αναφερόμενος στον Ερσίν Τατάρ για να απαντήσει: «Δεν συγκάλεσε καν το συμβούλιο ασφάλειας να πει ‘πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις’».

Ο κ. Έρχουρμαν συνέχισε παραπέμποντας σε προεκλογικές αφίσες του κ. Τατάρ που αναφέρουν ότι θα χτίσουν ένα νοσοκομείο σε κάθε περιοχή και θα φέρουν νοσηλευτές. «Λοιπόν, έχετε ακούσει τίποτα από αυτόν τον φίλο όταν οι καρκινοπαθείς δεν μπορούσαν να βρουν φάρμακα τα τελευταία 5 χρόνια; Προσπαθήσατε να κάνετε κάτι γι’ αυτό εδώ και 5 χρόνια και εμείς σας σταματήσαμε; Ή μήπως ήταν ο τριμερής συνασπισμός που σας σταμάτησε;»

ΚΥΠΕ